Este jueves 16 de octubre inicia oficialmente la expedición de la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos.

“A partir del 16 de octubre, las personas que lo decidan podrán acudir a la toma de datos biométricos o hacerlo electrónicamente”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

¿Qué incluye la nueva CURP biométrica?

La CURP biométrica forma parte de la Plataforma Única de Identidad, que busca unificar todos los registros personales en un sólo sistema digital.

El registro incluirá:

Huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Fotografía digital

Firma electrónica

Inicia la CURP biométrica en México. | Fotos: Cuartoscuro – Getty

El módulo piloto se encuentra en Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, y los interesados deberán agendar una cita en citas.renapo.gob.mx.

Además, el registro para niñas, niños y adolescentes iniciará el 13 de noviembre, cuando comenzará la toma de huellas y fotografías infantiles.

Según el Artículo 91 Bis de la Ley General de Población, la CURP biométrica será:

“El documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Sin embargo, en agosto de 2025, Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera que el documento no era obligatorio:

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si da tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Será indispensable para cualquier trámite

A partir del próximo año, todas las dependencias públicas y privadas podrán solicitar la CURP biométrica, conforme al Artículo 91 Sexies de la misma ley.

“Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”.

Expertos, como José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advierten que:

“Todos los proveedores de servicios públicos y privados tendrán que exigirla, es un documento en el que gradualmente nos vamos a mover a que se nos pida para prácticamente cualquier actividad que hagamos”. José Flores, director Interino Red en Defensa de Derechos Digitales

¿Qué pasaría si no la tramitas?

Eventualmente, será necesaria la CURP biométrica para efectuar trámites y utilizar algunos servicios, por lo que no contar con ella podría impedirte acceder a ellos.

Alertan por riesgos en el manejo de datos personales

Especialistas en derechos digitales, como Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, han expresado su preocupación sobre el resguardo de la información biométrica.

“Seguimos sin saber quiénes son los proveedores del servicio, cómo se va a garantizar el resguardo de nuestros datos, cómo se va a garantizar que se hagan de transferencias indebidas o, peor aún, robo de bases de datos”. Leopoldo Maldonado, oficina regional Artículo 19

En tanto, Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI, advirtió sobre el uso del iris:

“Con el iris pueden abrir todos los secretos que tú tengas y se rompe la privacidad de los seres humanos en este país”.