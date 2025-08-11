GENERANDO AUDIO...

Programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El registro para el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio inicio este lunes, 11 de agosto de 2025.

El objetivo principal de este programa es garantizar el derecho a una vivienda digna para los mexicanos, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas; mujeres jefas de familia, madres solteras, personas jóvenes o que enfrentan diversas carencias sociales.

Requisitos para acceder al Programa Vivienda para el Bienestar

En esta primera etapa, se instalarán 58 módulos en todo el país con el propósito de recibir solicitudes para las 20,999 acciones de vivienda contempladas.

Para ello, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Cabe señalar que el registro es personal e intransferible y se realizará exclusivamente en los módulos habilitados. No se permite hacerlo por medio de representantes o apoderados.

Entidades donde se instalarán los módulos para el Programa Vivienda para el Bienestar

Los módulos de esta etapa inicial serán instalados en 51 municipios. Las entidades donde se ubicarán son::

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Es importante señalar que en etapas posteriores se ampliará la cobertura a más entidades y municipios.

Fechas y horarios de registro

Las fechas y horarios de registro varían según la entidad y el municipio. El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos o específicos.

Proceso y publicación de resultados del Programa Vivienda para el Bienestar

El personal en los módulos validará documentos, capturará datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Las solicitudes se evaluarán en un plazo máximo de 20 días hábiles, y posteriormente se publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en el portal oficial de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

