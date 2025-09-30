Inicia Senado audiencias públicas por reforma Ley de Amparo

GENERANDO AUDIO...

Las audiencias públicas para analizar la reforma a la Ley de Amparo iniciaron en el Senado de la República con la sentencia de una aprobación en fast track.

“Puede ser que se dictamine el miércoles en la mañana o el martes por la noche y se vote miércoles o jueves”

Adán Augusto Hernández / presidente Jucopo, Senado

Para los especialistas, la reforma es regresiva, pues restringe el acceso a este medio de defensa.

“Este cambio implica que menos personas puedan acceder al juicio de amparo, porque cada ciudadano contribuyente tendrá que presentar su propio juicio”

José Alberto Priego Miranda / presidente Colegio de Abogados de Veracruz A.C.

Advirtieron que se protegen los actos de autoridad a través de mecanismos para evitar los efectos de una suspensión, como la incapacidad material o jurídica para cumplirla.

“Todo eso desincentiva el cumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que, pues entonces, enmarcar sentencias y ponerlas en Twitter y todos abrazarnos, pero no vamos a tener acceso a la justicia”

Luisa Conesa Labastida / profesora Escuela Libre de Derecho

También blinda los funcionarios al determinar que las sanciones impuestas por un juez, o tribunal, serán cubiertas con cargo al erario.

“Pensemos, por ejemplo, si se sanciona a un funcionario, funcionaria de una Secretaría de Estado, ¿quién va a acabar pagando esa multa? Pues el propio Ejecutivo Federal con recursos del erario”

Gerardo Carrasco Chávez / abogado litigante

Entre lo positivo, destacaron la celeridad que se le dará la resolución de juicios de garantías, y la eliminación de trámites burocráticos.

“La iniciativa sí elimina algunas estrategias dilatorias y prácticas que entorpecían el juicio. Ese es el caso de las modificaciones a la ampliación de demanda, plazos para resolver, recusaciones, votos particulares y juicio en línea”

Andrés Aguinaco Gómez Mont / Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Tras 5 horas, la primera audiencia pública concluyó con el reconocimiento de que la iniciativa debería tener ajustes.

“Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad”

Javier Corral Jurado / senador de Morena

La audiencia pública continuará este martes 30 de septiembre con un total de 20 ponentes.