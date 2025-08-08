INPI condena apropiación cultural de Adidas y diseñador estadounidense

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), condenó la apropiación cultural indebida por parte de la marca Adidas y el diseñador estadounidense Willy Chavarría, quienes utilizaron sin autorización el diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, en un modelo de calzado promocionado como “Oaxaca Slip On”.

El INPI señaló que no hubo consentimiento ni participación de la comunidad indígena para el uso de estos elementos culturales, lo cual constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.

Reconocimiento constitucional al patrimonio cultural indígena

La institución recordó que, tras la Reforma Constitucional al Artículo 2°, el Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Esta reforma también garantiza la propiedad intelectual colectiva de las comunidades sobre sus expresiones culturales tradicionales.

Ley protege el uso no autorizado de símbolos culturales

De acuerdo con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el artículo 13 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir qué manifestaciones de su patrimonio cultural pueden o no ser utilizadas por terceros, y bajo qué condiciones.

El artículo 19 de esta misma ley también otorga a las comunidades el derecho de reclamar en todo momento la propiedad colectiva de sus elementos culturales cuando estos sean usados, comercializados, copiados o apropiados sin su consentimiento libre, previo e informado.

INPI ejercerá acciones legales por uso indebido

El INPI informó que ya ha comenzado las acciones correspondientes para proteger el diseño tradicional de Villa Hidalgo Yalálag, en coordinación con otras instituciones del Estado mexicano. También señaló que está evaluando si este caso constituye una vulneración del derecho colectivo, y en ese caso presentará una queja o denuncia formal.

Llamado a respetar la identidad de los pueblos

Finalmente, el INPI reiteró que todas las autoridades están obligadas a respetar la Constitución y las leyes vigentes en materia de pueblos indígenas, y reafirmó su compromiso para defender la cultura, los conocimientos y las expresiones tradicionales de los pueblos originarios de México frente a actos de apropiación cultural indebida.

