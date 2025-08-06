GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Gobernación

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad desde el ámbito local y comunitario, este miércoles fueron instalados formalmente el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz en Morelos, como parte del esfuerzo nacional para atender las causas estructurales de la violencia y construir entornos de justicia, diálogo y participación ciudadana.

La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como representantes de distintas instancias federales, estatales, religiosas y de la sociedad civil.

Estrategia con enfoque comunitario

Durante su intervención, Rosa Icela Rodríguez destacó que la paz no se decreta desde las oficinas, sino que se construye desde abajo, con la gente y en los territorios.

“La paz verdadera no nace en los escritorios, se construye en el territorio, con trabajo, con las ideas y el compromiso colectivo de quienes día a día buscan una sociedad más justa y en paz”, enfatizó la funcionaria.

La secretaria recordó que la creación de estos consejos forma parte de una estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que pone énfasis en atender las causas que originan la violencia, mediante programas sociales, acciones de prevención y trabajo directo con comunidades.

¿Qué hacen los Consejos de Paz?

Los Consejos de Paz son órganos colegiados que integran a autoridades de los tres niveles de Gobierno, organizaciones civiles, líderes comunitarios, instituciones académicas y religiosas. Su objetivo es coordinar esfuerzos para:

Implementar acciones de prevención de violencia

Recuperar espacios públicos

Promover la cultura, el deporte y la convivencia comunitaria

Brindar atención a sectores vulnerables

Impulsar Ferias de Paz y Tianguis del Bienestar

Desarrollar estrategias de desarme voluntario

Integrar a estudiantes y jóvenes en actividades preventivas

Morelos se suma a estrategia nacional

Con la instalación de estos consejos, Morelos se suma a los estados de Chihuahua, Sonora y Nayarit, que ya forman parte de esta red nacional por la construcción de paz.

Durante el evento, se reiteró que esta estrategia no sólo incluye programas sociales universales, sino también la presencia activa de servidores públicos en territorio, que ofrecen servicios médicos, orientación sobre adicciones, apoyo legal y gestión de programas gubernamentales.

El evento contó con la participación de:

Leticia Ramírez, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia

Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

Rocío Bárcena, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos

Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social

Juan Salgado, secretario de Gobierno de Morelos

Edgar Maldonado, fiscal general del estado

Santiago Segui, encargado de la Unidad de Mesas de Paz

José Atilano, director del Diálogo Nacional por la Paz

La gobernadora Margarita González refrendó el compromiso de su administración para colaborar activamente con el Gobierno federal y los municipios, y fortalecer el modelo de seguridad basado en la proximidad, la justicia social y la reconstrucción del tejido social.

“Desde Morelos apostamos por una transformación real que ponga al centro la dignidad humana y la vida comunitaria”, señaló.

