GENERANDO AUDIO...

“Daremos cárcel a los jueces corruptos”: TDJ Foto: Getty Images

Hoy se instaló el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), órgano que tendrá la tarea de sancionar a impartidores de justicia que incumplan con la ley.

La ceremonia se realizó este martes 2 de septiembre con la participación de sus cinco integrantes.

“Queda formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial, este acto representa el inicio de una nueva etapa en la historia del Poder Judicial de la Federación, con profunda convicción y esperanza en el fortalecimiento del Estado de derecho, procedemos al inicio de labores de este tribunal”. Celia Maya García, Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

[TE PUEDE INTERESAR: SCJN nombra a nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial]

“Nadie puede atribuirse los nombramientos”

Durante el acto protocolario, que incluyó la colocación de togas y el himno nacional, Celia Maya subrayó que la llegada de jueces, magistrados y ministros fue resultado del voto ciudadano en el proceso extraordinario del 1 de junio.

“Nadie puede atribuirse el haber llevado a los candidatos a los cargos judiciales, sólo al pueblo se debe la decisión de elegirlos”. Celia Maya García, Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

Tribunal promete disciplina, no persecución

Los magistrados Eva Verónica de Gyvés, Bernardo Bátiz y Rufino H. León Tovar coincidieron en que el tribunal no será una herramienta de persecución política, sino un mecanismo para garantizar la integridad de los jueces.

“Este tribunal va a ser un tribunal que no perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma, es un tribunal que vigilará las conductas que se aparten de la ley”. Eva Verónica de Gyvés Zárate, Magistrada del Tribunal de Disciplina

Por su parte, León Tovar fue más tajante:

“Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos”. Rufino H. León Tovar, Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial

Funciones del Tribunal de Disciplina Judicial

Entre sus principales tareas están:

Fortalecer el profesionalismo

Elevar estándares del Poder Judicial

Transparencia

Atención digna

Promover buenas prácticas con colaboradores

Agilidad en procesos

Investigación en donde haya dudas de honestidad

Resolver con justicia

“La justicia más viva que nunca”

Al cierre, la magistrada Indira Isabel García Pérez aseguró que la ciudadanía tendrá un tribunal cercano y vigilante de la conducta de los jueces.

“La justicia en México está más viva que nunca. Tendrán un tribunal cercano a la ciudadanía, cercano a cada uno de los funcionarios públicos que integran este poder”. Indira Isabel García Pérez, Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial

Con este arranque de funciones, el Tribunal de Disciplina Judicial inicia su papel como garante de la reforma judicial y como contrapeso interno para combatir la corrupción en el PJF.