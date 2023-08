Aun sin información concisa para dar con el paradero de María Fernanda Sánchez Castañeda, la Interpol ya emitió una ficha de búsqueda de la estudiante de posgrado mexicana reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio en la ciudad de Berlín, Alemania.

Con esta ficha emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la investigación para localizar a la joven de 24 años de edad, se da a nivel internacional.

De acuerdo con la notificación amarilla sobre personas desaparecidas, la estudiante mexicana de posgrado es descrita como:

Tras la activación del protocolo de protección consular y emisión de una ficha de búsqueda por parte de las autoridades mexicanas para dar con el paradero de la estudiante de posgrado, en entrevista para medios, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, señaló que no se descarta un caso de desaparición forzada de la estudiante de posgrado de 24 años, vista por última vez cuando salió de su departamento en Berlín.

“Para no especular, no entorpecer, se mantienen abiertas varios escenarios; como víctima, desaparición forzada, o como no víctima, desaparición no forzada”.

Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania.