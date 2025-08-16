GENERANDO AUDIO...

Foto: FGR.

La Interpol emitió este 15 de agosto una ficha roja para detener a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino señalado como operador del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México el pasado 11 de julio.

De acuerdo con autoridades, Zhang es considerado pieza clave en el tráfico de precursores químicos destinados a laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en México.

Fuga desde prisión domiciliaria en Tlalpan

Zhang se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) en un inmueble de la alcaldía Tlalpan, pero logró fugarse a través de un túnel, según reportes nacionales.

El ciudadano chino enfrentaba procesos por tráfico de drogas y lavado de dinero, delitos que lo mantenían bajo medida cautelar de prisión domiciliaria.

Zhi Dong Zhang, enlace importante para fabricación de drogas

Identificado como intermediario en las rutas críticas de insumos químicos, Zhang es considerado uno de los enlaces más relevantes en el suministro internacional de sustancias utilizadas para la producción de drogas sintéticas en México.

Su detención se realizó el 30 de octubre de 2024 en un domicilio de Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

