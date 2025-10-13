Así quedaron calles y casas tras las devastadoras inundaciones

18:46 | Rosalba Espejel - José Manuel Alor | Uno TV
Así se transformaron calles tras el paso de las lluvias. Foto: Gobierno Federal

Las intensas lluvias que azotaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí dejaron un panorama de destrucción total: calles convertidas en ríos de lodo, casas anegadas y vehículos arrastrados por corrientes.

Protección Civil confirmó 44 muertos y 27 desaparecidos, mientras equipos del Ejército y del Plan DN-III-E trabajan para rescatar a las familias atrapadas y restablecer la movilidad.

Daños en calles y viviendas por inundaciones

En varios municipios, las calles quedaron cubiertas por lodo y escombros, mientras vehículos y hogares permanecen atrapados entre el agua.

Videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud del desastre:

Las familias perdieron muebles, electrodomésticos y pertenencias, mientras intentaban rescatar a sus seres queridos y mascotas.

En redes sociales circula un video en el cual se observan cuerpos de animales, flotar sobre el agua.

La catástrofe dejó no sólo daños materiales, sino historias de familias desplazadas y comunidades enteras en emergencia.

¿Cómo quedaron las calles?

Las calles quedaron irreconocibles: convertidas en auténticos ríos de lodo, cubiertas por montones de basura, ramas y pedazos de asfalto arrancados por la fuerza del agua.

Los postes de luz caídos, los árboles arrancados de raíz y los muebles flotando entre el agua sucia muestran la magnitud del desastre que dejaron las lluvias en comunidades donde hoy sólo se escucha el sonido del agua corriendo y el llanto de quienes lo perdieron todo.

Apoyo del Ejército y Plan DN-III-E

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 52 unidades de maquinaria pesada, incluyendo volteos, retroexcavadoras, motoniveladoras y cargadores frontales, en los estados más afectados.

En Veracruz y Puebla, equipos trabajaron retirando lodo, rocas y escombros para abrir accesos y facilitar la movilidad de vehículos de emergencia. Drones también se utilizan para localizar personas y evaluar daños en zonas de difícil acceso.

Atención a la población y refugios

Se habilitaron 42 refugios en Veracruz y 83 en Puebla, brindando alimentación, alojamiento y atención médica a miles de personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Huauchinango, Puebla, y aseguró que “no se dejará a nadie desamparado”, mientras inicia un censo para entregar apoyos directos a las familias afectadas.

El gobierno federal y autoridades estatales mantienen alertas por posibles nuevas lluvias, priorizando la seguridad y el bienestar de la población, mientras continúan las labores de limpieza, rescate y recuperación.

