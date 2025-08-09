GENERANDO AUDIO...

Israel Vallarta afirmó que no recibe atención especial. Foto: Cuartoscuro

A ocho días de salir del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, Israel Vallarta Cisneros afirmó que no es un héroe y que no ha recibido atención especial del gobierno federal. Vallarta obtuvo su libertad después de casi 20 años en prisión sin sentencia por el caso Florence Cassez.

Mensaje desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En conferencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vallarta pidió que no lo consideren un héroe, asegurando que su caso es similar al de muchas personas que continúan detenidas sin sentencia.

“Que no me vean como un héroe porque no lo soy, yo soy igual que cualquier hijo, hermano o padre… muchos aún no han recibido sentencia”, expresó.

El exreo indicó que su liberación no marca el final de su lucha, ya que busca la libertad de sus hermanos Sergio y Mario Vallarta.

“Aparentemente ya estoy libre… pero no puedo proclamar libertad absoluta cuando mi familia todavía está incompleta”, señaló.

Sin apoyo de autoridades ni partidos políticos

Vallarta enfatizó que no ha recibido atención especial por parte de ninguna instancia gubernamental o partido político.

“Hasta el día de hoy no he recibido ninguna atención especial de ningún gobierno… estamos aquí bajo nuestros propios medios”, dijo.

Denuncia por tortura contra Cárdenas Palomino

El exreo anunció que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la extinta Policía Federal, por el delito de tortura.

“Si no se ha judicializado, ¿qué intereses estarían protegiendo?… a casi 20 años de esos sucesos todavía no se pone ante un juez”, cuestionó.

