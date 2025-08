Israel Vallarta revela que Cárdenas Palomino ya no está en el Altiplano

Israel Vallarta, liberado este viernes tras casi dos décadas preso sin sentencia, reveló que Luis Cárdenas Palomino ya no se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México. “El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está”, dijo al ser cuestionado por medios tras recuperar su libertad.

“Ah por cierto, quiero adelantarles, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está, al parecer, nos dicen que fue al penal de Santa Martha, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos”.

Israel Vallarta