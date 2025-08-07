GENERANDO AUDIO...

Los estados de Michoacán, Colima y Jalisco han tomado medidas de prevención ante el paso de la tormenta tropical Ivo, con el cierre parcial del Puerto de Manzanillo y recomendaciones a la población por el pronóstico de lluvias.

Cierre del Puerto de Manzanillo ante paso de Ivo

La Capitanía de Puerto en Manzanillo informó del cierre a la navegación de embarcaciones menores, así como para desarrollar actividades de turismo náutico a partir de las 5:00 horas de este jueves 7 de agosto “hasta nueva orden”.

Las autoridades portuarias señalaron que se mantiene el seguimiento puntual de la tormenta tropical Ivo. Dependiendo de la evolución del fenómeno meteorológico, se estaría determinando la “probabilidad del cierre de puerto a todo tipo de navegación”.

Recomendaciones a la población

Mientras que Protección Civil Estatal de Colima adelantó que Ivo generará lluvias en el territorio colimense, por lo que llamó a la población a tomar precauciones.

Personal del Sistema Estatal continúa realizando recorridos en las diferentes playas, y monitoreos para determinar algún riesgo y brindar recomendaciones preventivas a la población en general.

Asimismo, llamó a extremar precauciones por presencia de lluvias, evitar visitar las playas e ingresar al mar ni realizar actividades cerca de las orillas.

Mientras que autoridades de Protección Civil de Jalisco señalaron que las zonas con mayor probabilidad de lluvia moderada a fuerte son:

Lagunas, Centro, Valles, Ciénega y Altos

También recomendó precaución ante:

Actividad eléctrica

Vientos fuertes

Posible caída de granizo

Crecida de ríos y arroyos

Caída de árboles

Deslizamientos y deslaves

Finalmente, el Gobierno de Michoacán pidió marcar al 911 en caso de emergencia, y alertó por el pronóstico de chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas en:

Infiernillo

Oriente

Pátzcuaro-Zirahuén

Cuitzeo

Región Purépecha

Tepalcatepec

Tierra Caliente

Lerma-Chapala

Bajío

Costa

Lluvias de muy fuertes a intensas en Colima, Michoacán y Jalisco

El SMN, en su último informe, destacó que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Ivo originarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán, oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento con rachas de 50 a 70 km/h en costas de todos los estados mencionados.