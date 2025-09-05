Izarán bandera de México a toda asta por Día Internacional de las Mujeres

GENERANDO AUDIO...

Se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Fotos: Cuartoscuro

Este 5 de septiembre de 2025, México izará la bandera a toda asta por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera.

La mandataria destacó que esta fecha se incluye en el calendario cívico nacional como parte de las reformas impulsadas durante su administración. La ceremonia se realiza por primera vez este año en el marco de que 2025 está dedicado a las mujeres indígenas.

Origen del Día Internacional de las Mujeres Indígenas

El Día Internacional de las Mujeres Indígenas se conmemora cada 5 de septiembre en honor a Bartolina Sisa, mujer aimara ejecutada en 1782 por liderar la resistencia indígena contra el dominio colonial en el Alto Perú, hoy Bolivia.

El Gobierno de México declaró: “No puede haber identidad nacional sin reconocer y dar lugar al rostro indígena de México”.

Además, la presidenta señaló que este 2025 se reconoce el “inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia”.

Reconocimiento a mujeres yaquis

Durante su participación en la mañanera del jueves, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, resaltó el papel de las mujeres yaquis en la preservación cultural de su pueblo.

“Gracias al tesón de estas mujeres, miles de yaquis lograron sobrevivir. Son ellas quienes mantuvieron viva la memoria y la cultura de su nación”, expresó.

La funcionaria recordó que las mujeres yaquis han enfrentado siglos de violencia y despojo. Señaló que a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo el régimen de Porfirio Díaz, más de 250 viudas yaquis con sus hijos fueron deportadas desde Sonora hacia Yucatán tras sobrevivir a la masacre de Mazocoba.

Este hecho derivó en la deportación masiva de más de 15 mil yaquis, quienes fueron enviados a trabajar en condiciones de esclavitud en plantaciones de henequén en el sur del país, mientras otros buscaron refugio en Estados Unidos o en la sierra.

Mujeres indígenas y resistencia histórica

La subsecretaria subrayó que las mujeres yaquis desempeñaron un papel central en la supervivencia de su comunidad, al trabajar largas jornadas en los campos, cuidar a los enfermos, alimentar a los desterrados y criar a las nuevas generaciones sin renunciar a su lengua ni a sus tradiciones.

Con esta ceremonia de izamiento de la bandera nacional, el Gobierno de México busca visibilizar la lucha y la contribución de las mujeres indígenas en la historia del país.

