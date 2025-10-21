GENERANDO AUDIO...

Janine Otálora. Foto: Cuartoscuro

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, notificó al Senado de la República su decisión de no ampliar su periodo como integrante del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral hasta el 2027.

A través de su cuenta oficial de X, la magistrada informó que, conforme a su designación en 2016, concluirá su encargo el próximo 31 de octubre de 2025, tal como estaba previsto originalmente.

“El día de hoy notifiqué al @senadomexicano mi decisión de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior @TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años. Por lo que concluiré mis funciones como magistrada de la Sala Superior @TEPJF_informa el próximo 31 de octubre”, escribió Janine Otálora Malassis.

Reforma judicial permitía extensión hasta 2027

De acuerdo con la reciente reforma judicial, los magistrados del TEPJF tenían la opción de extender su periodo hasta 2027, con el objetivo de hacer coincidir la renovación del Tribunal con la elección de nuevos juzgadores y fortalecer la continuidad institucional.

Sin embargo, Otálora Malassis optó por no ejercer esa prórroga y cerrar su gestión conforme a los tiempos establecidos al momento de su nombramiento.

“Un honor servir a la justicia electoral”: Janine Otálora

En su mensaje público, la magistrada destacó que ha sido un “honor” desempeñar el cargo en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia, desde donde ha participado en la resolución de procesos electorales clave en el país.

