Jesús María Tarriba, primer Caballero de México. Cuartoscuro

El físico Jesús María Tarriba es el esposo de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, y ocupa el papel de primer caballero de México desde el 1 de octubre de 2024. La pareja contrajo matrimonio el 17 de noviembre de 2023 en una ceremonia privada, después de haberse reencontrado en 2016 tras décadas sin contacto.

Desde entonces, Tarriba ha acompañado a la mandataria en diversos actos oficiales y eventos públicos, como el Grito de Independencia, los informes de gobierno y la jornada electoral de 2025, cuando la presidenta acudió a votar para elegir a nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Trayectoria académica de Jesús María Tarriba

Jesús María Tarriba cuenta con una sólida formación en ciencias exactas. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo:

Licenciatura en Física (1988)

Maestría en Ciencias Físicas (1989)

Doctorado en Ciencias Físicas (1994)

Ese mismo año recibió el Premio Weizmann a la mejor tesis doctoral, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias.

Carrera profesional en México y España

Tras concluir su doctorado, Jesús María Tarriba orientó su carrera al sector financiero y de gestión de riesgos. Su experiencia incluye cargos en México y España:

Director técnico en la firma de investigación GAUSSC (1993)

Analista en Grupo Banamex-Accival

Analista cuantitativo sénior en Santander Investment y el Banco Santander en España

y el en España Director de Modelos de Riesgo y de Gestión de Riesgos en el Grupo Santander

Desde 2017, Tarriba se desempeña como especialista en riesgos financieros en el Banco de México (Banxico), donde trabaja en el desarrollo de modelos de valoración y medición de riesgos financieros.

Relación con Claudia Sheinbaum

Tarriba y Claudia Sheinbaum se conocieron en la UNAM, cuando ambos estudiaban la licenciatura en Física. Fueron pareja en esa época, pero tras separarse siguieron caminos distintos.

El reencuentro se dio en 2016, cuando Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan y Tarriba trabajaba en España. Desde entonces retomaron la relación, formalizada con el matrimonio celebrado en noviembre de 2023.

Hoy, como pareja presidencial, residen en Palacio Nacional, inmueble que funge como residencia oficial del titular del Ejecutivo desde 2018, tras el cierre de la residencia de Los Pinos.

Apariciones públicas como primer caballero

Aunque mantiene un bajo perfil, Jesús María Tarriba ha acompañado a la presidenta en algunos momentos clave:

En diciembre de 2024, apareció junto a Sheinbaum en un mensaje navideño desde Palacio Nacional.

En septiembre de 2025, participó en el primer Grito de Independencia encabezado por una mujer presidenta de México .

. Ha estado presente en giras presidenciales y en actos oficiales, incluido el primer informe de gobierno.

Primer caballero de México

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, México vive por primera vez la figura del primer caballero, título no oficial utilizado en medios de comunicación para referirse al cónyuge de la mandataria.

Jesús María Tarriba, con una carrera consolidada en la ciencia y las finanzas, combina su papel de esposo de la presidenta con su labor en el Banco de México.