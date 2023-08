Anuncia Zambrano respaldo del PRD para Xóchitl Gálvez por la candidatura del Frente Amplio

Entre elogios, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció el respaldo de su partido a Xóchitl Gálvez para que sea la representante del Frente Amplio por México (FAM) rumbo a las elecciones 2024.

En conferencia de prensa, y ante líderes y legisladores estatales del partido, el líder perredista destacó que Gálvez Ruiz es quien aparece adelante en las encuestas, por lo que, aseguró, será quien encare al presidenciable que finalmente elija el partido oficialista, Morena, para los próximos comicios.

Además, pronunciándose por replicar el formato del FAM para elegir abanderados aliancistas en otros niveles, como para la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que la hidalguense ha “puesto a temblar” a Morena, demostrando que las próximas elecciones no serán tan fáciles para los oficialistas como habían pensado.

La elección de 2024 no será un mero trámite, sí hay opción en la oposición y ese liderazgo recae en @XochitlGalvez , por tal motivo, el #PRD resolvió respaldar tu proyecto para la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/eqPjDM0KYR

“Ha ido quedando claro en estas últimas semanas que sí hay oposición real; en el proceso mismo, ha ido dejando claro Xóchitl que no somos presas del destino fatal de la continuación del proyecto destructivo, autoritario y dictatorial encabezado por López Obrador, si no que ya hay competencia, que la elección del 2024 no será un mero trámite para esperar a ver cómo la corcholata preferida del gran elector de Palacio Nacional sea ungida como la hereda del poder”

Jesús Zambrano / presidente PRD