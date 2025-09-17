GENERANDO AUDIO...

Foto: Departamento del Tesoro de EE.UU.

El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, estará este 18 de septiembre en la Ciudad de México. Durante su visita, se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano y representantes de la industria para abordar temas relacionados con el combate a las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

De acuerdo con la vocería del Departamento del Tesoro, este viaje marca la primera gira internacional de Hurley en el cargo, lo que subraya la importancia que la administración del presidente Donald Trump da al tema del narcotráfico y al flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Visita del Tesoro a México para frenar finanzas ilícitas

El Departamento del Tesoro señaló que la misión de Hurley busca reforzar las estrategias bilaterales contra el crimen organizado, principalmente en el desmantelamiento de estructuras financieras que permiten operar a los cárteles desde México.

Según el comunicado, Washington no permitirá que los grupos criminales tengan acceso al sistema financiero estadounidense, por lo que esta visita también servirá para consolidar la cooperación con autoridades mexicanas en la detección y bloqueo de redes ilícitas.

Cooperación con México contra cárteles

El subsecretario planea enfatizar el valor de la colaboración entre ambos gobiernos y reiterar el compromiso de la Casa Blanca con reducir el tráfico de drogas y el poder financiero de los cárteles.

“El Subsecretario aprecia la sólida cooperación con el gobierno de México”, detalló la vocería, al tiempo que destacó que el objetivo es cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera.