Jornada laboral de 40 horas no está en agenda de San Lázaro: Monreal
Hasta el momento, una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no está contemplada para este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, señaló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
A pregunta expresa de que Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, lo habría confirmado, Monreal señaló que no contaba con los elementos para reiterarlo.
“No tengo elementos yo para emitir una opinión firme, no sabía esta información que Alfonso Ramírez Cuellar ha expresado. No tendría forma de confirmarla, seguramente él tiene más elementos, pero no ha sido motivo de la agenda legislativa”.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo.
[NO TE VAYAS SIN LEER: Nueve de cada 10 familias, a favor de vetar comida chatarra en escuelas]
Jornada de 40 horas, compromiso de Claudia Sheinbaum
Sin embargo, el legislador dijo que hay un compromiso por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reducir la jornada laboral a 40 horas antes de concluir su mandato.
“Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el Gobierno, pero no sabría decirles si está considerado como él lo está diciendo”, destacó.
Pero reiteró desconocer si en este periodo ordinario se discutirá en la Cámara de Diputados. “No lo sabemos, por eso quizá él tenga más elementos que yo”, agregó Ricardo Monreal.