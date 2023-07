Ahora reportan a un mexicano desaparecido en Bélgica: se llama José Esquivel Franco y ésta es su historia

La familia de José Esquivel activó su ficha de búsqueda. Foto: Twitter @azucenau

La familia de José Esquivel Franco, de 36 años, emitió una ficha de búsqueda luego de reportar su desaparición desde el pasado 12 de julio en Bruselas, Bélgica.

¿Cómo fue la desaparición de José Esquivel Franco?

Según la información de su hermano, que fue entrevistado en diferentes medios de comunicación, José Esquivel Franco, quien es originario de Michoacán, dejó de tener contacto con su familia desde el pasado 12 de julio.

Al parecer, el hombre fue detenido por las autoridades por, supuestamente, causar “agravios”, aunque después lo llevaron al hospital, lugar en el que lo dieron de alta más tarde.

“Lo primero que hice fue ir a la policía. Me dijeron que él había estado ahí el día 13 y que lo habían llevado al hospital, y que ahí lo dejaron ir supuestamente a las 6 de la tarde (de ese mismo día)”, relató César, su hermano, quien viajó desde México a Bélgica.

[TE PUEDE INTERESAR: Embajada de México activa protocolo de protección consular tras desaparición de María Fernanda en Berlín]

Por otro lado, la familia de José Esquivel Franco muestra preocupación por su posible desaparición, ya que sufre crisis nerviosas y largos episodios de taquicardia.

¿Qué se sabe de la posible desaparición de José Esquivel Franco

El pasado 21 de julio, el hermano de José Esquivel Franco, levantó un acta por la posible desaparición de su hermano, aunque, hasta el día de hoy, no sabe si hay avances.

Incluso, César, se presentó en la Embajada de México en Bélgica, pero, según sus palabras, no ha recibido apoyo ni se ha difundido la ficha de búsqueda.

“Una señorita me dijo que ella se iba a estar comunicando. Hoy hablé y me dijo que me iban a marcar más tarde, pero no me marcaron”, expresó el familiar.

La familia de José Esquivel Franco compartió su ficha de búsqueda, en la que destaca su tatuaje en el brazo derecho, piel morena y complexión robusta, así como su altura de 1.80 metros.