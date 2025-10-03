Baja la pobreza, pero sube el rezago educativo: 2.6 millones más

GENERANDO AUDIO...

La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza alertó que, aunque la pobreza en México mostró una leve reducción en los últimos años, aumentó el número de jóvenes en rezago educativo. Entre 2016 y 2024, 2.6 millones más de personas de entre 15 y 29 años se sumaron a esta problemática.

Jóvenes atrapados en pobreza y rezago educativo

Según datos del INEGI, en 2016 había 5.6 millones de jóvenes con rezago educativo y para 2024 la cifra subió a 8.2 millones. Entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Durango concentran los niveles más altos, con más del 30% de la población juvenil en esa condición.

En Chiapas, por ejemplo, 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años no tienen los estudios completos, lo que los limita a empleos precarios.

Empleos mal pagados y sin seguridad social

La falta de estudios deriva en condiciones laborales complicadas. De acuerdo con la Red Global Jóvenes Oportunidad, la mitad de la juventud trabaja en la informalidad.

“La mitad de la juventud trabaja en la informalidad, y 77 por ciento de quienes trabajan lo hacen en precariedad. Casi ocho de cada 10 jóvenes que están trabajando, están en esta situación de precariedad y eso es un foco rojo muy importante”. Emilia Ramírez, Red Global Jóvenes Oportunidad CDMX

Proponen fortalecer el bachillerato y educación técnica

Ante esta situación, colectivos juveniles y organizaciones civiles pidieron una estrategia nacional que impulse la educación media superior.

“Potenciar la educación técnica media superior con programas, en el marco de programas prioritarios como el bachillerato nacional y el Plan México. Se requiere una revalorización de la educación técnica a nivel medio superior para que puedas ofrecer trayectorias hacia las personas jóvenes”. Esteban Álvarez, Jóvenes con Trabajo Digno

Además, se planteó que los empleadores apoyen la capacitación y ofrezcan modalidades de estudio virtuales o a distancia, especialmente en grandes ciudades como la CDMX.

La pobreza golpea más a los jóvenes

El análisis reveló que en México 30% de los jóvenes son pobres, mientras que en adultos el porcentaje baja a 26%. Esto confirma que la juventud es el grupo más afectado por la falta de oportunidades educativas y laborales.

Organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtieron que, si no se atiende de inmediato, este escenario puede convertirse en un círculo difícil de romper para millones de mexicanos.