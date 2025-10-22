Juan Ramón de la Fuente refuerza alianza entre México y Japón

GENERANDO AUDIO...

México y Japón fortalecen su cooperación en desarrollo, inversión y paz global.

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió este martes con el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Durante el encuentro, ambos diplomáticos reafirmaron la sólida amistad entre México y Japón, una relación que ha sido ejemplo de solidaridad y cooperación a lo largo de los años.

Ambos coincidieron en que la relación bilateral entre ambos países es la más antigua que México mantiene con la región de Asia-Pacífico, destacando su valor histórico y su relevancia actual en el escenario internacional.

Japón se mantiene como el segundo socio más importante de México en cooperación para el desarrollo, gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Esta alianza ha permitido impulsar proyectos de intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias, especialmente en áreas clave para el desarrollo sostenible.

Durante la reunión, se destacó también el Plan México, una estrategia que abre nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos, fortaleciendo así la relación económica entre ambos países y fomentando el crecimiento mutuo.

El canciller y el embajador subrayaron las coincidencias entre México y Japón en temas globales como el mantenimiento de la paz, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, así como la lucha contra el cambio climático.

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente aprovechó el encuentro para enviar una felicitación al nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, reafirmando el compromiso de México de seguir trabajando de la mano con el gobierno japonés en favor de un mundo más pacífico y sostenible.