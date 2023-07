Del ring a convertirse en la “Mataviejitas”: la historia de Juana Barraza

Juana Barraza, la “Mataviejitas”, fue detenida en 2006. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México, en 2005, vivió uno de los casos más intrigantes y alarmantes. Aquí en Unotv.com te vamos a contar la historia de Juana Barraza, mejor conocida como la “Mataviejitas”.

¿Quién es y cómo era la vida de Juana Barraza?

Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Sin embargo, antes de asesinar a mujeres, fue luchadora profesional, cuyo nombre era “La Dama del Silencio”.

Según sus propias palabras, no tuvo una infancia agradable, ya que a los 12 años, su mamá, quien se dedicaba a la prostitución, la intercambió por un par de bebidas con José Lugo.

El hombre, al parecer, la torturaba y la amarraba, con la finalidad de abusar sexualmente de ella. Incluso, a esa misma edad, Juana Barraza salió embarazada, pero tuvo un aborto.

¿Por qué llegó el nombre de la “Mataviejitas”?

A partir de 2003, una serie de muertes, en su mayoría mujeres de la tercera edad, puso en alerta a las autoridades de la Ciudad de México.

Cabe destacar que Juana Barraza tenía conocimientos en enfermería, lo que la llevó a prestar sus servicios como cuidadora de personas adultas mayores.

Sin embargo, entre 1999 y 2006, la mujer asesinó a mujeres mayores, quienes vivían solas, utilizando métodos para asaltar y matar a sus víctimas, incluyendo golpes, asfixia y estrangulación.

En una ocasión, la mujer, entre lágrimas, reveló que tomó la decisión de asesinar a las señoras debido a un resentimiento que tenía contra su madre, quien la regaló con un hombre.

“Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice”, contó Juana Barraza luego de ser detenida.

¿A cuántas mujeres mató Juana Barraza?

Las investigaciones sobre las muertes generaron todo tipo de especulaciones, ya que no se creía que fuera una mujer, sino un hombre o, incluso, una persona transgénero.

Sin embargo, la asesina era Juana Barraza, quien fue detenida el 25 de enero de 2006 al huir del hogar de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 86 años.

Al ser arrestada, la mujer portaba un estetoscopio, artefacto con el que estranguló a la mujer de la tercera edad, además de una tarjeta y solicitudes de pensión.

¿Dejaron libre a la “mataviejitas”?

Se dio a conocer que la asesina salió de prisión en Santa Martha Acatitla, por lo que comenzaron las especulaciones de su supuesta liberación, sin embargo, las autoridades negaron dicha versión.

Aunque la mujer sí dejó la cárcel, fue llevada a un hospital para ser atendida por una fractura luego de haber caído.

¿Cuál fue la condena contra la “Mataviejitas”?

Finalmente, en 2008, la Fiscalía de la CDMX la acusó de 40 homicidios, de los cuales admitió ser culpable de 17 de ellos, incluido el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro.

Actualmente, Juana Barraza enfrenta una condena de 759 años en prisión por 16 cargos de homicidio y robo agravado, razón por la que fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

Aunque podría salir de la cárcel a los 98 años, la mujer, cuyos asesinatos fueron perfectamente planeados, pasó a ser llamada como la “Mataviejitas”.

El caso de Juana Barraza, la “Mataviejitas”, en la cultura popular

En 2004, la serie “La Ley y el Orden” retrató en un episodio la historia de Juana Barraza, aunque con ciertas modificaciones, ya que el caso real aún se encontraba inconcluso.

Por otro lado, en 2006, el escritor Víctor Ronquillo publicó el libro “Ruda de Corazón, el Blues de la Mataviejitas”, el cual está basado en una investigación del autor sobre la mujer.

En 2010, en un episodio de la serie mexicana “Mujeres Asesinas”, se recreó el caso de la “Mataviejitas”, papel que fue interpretado por la actriz Leticia Perdigón.