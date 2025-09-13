Jueces electos enfrentan críticas por errores en sus primeras audiencias

GENERANDO AUDIO...

El inicio de actividades de los nuevos jueces electos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado cuestionamientos tras ser exhibidos en redes sociales por su desempeño en audiencias. Especialistas advierten que la falta de preparación podría afectar el acceso a la justicia.

La abogada Melissa Anaya, fundadora de Arcana Legal, señaló que la situación es preocupante debido a que algunos de los nuevos juzgadores no están preparados para el reto que implica el cargo.

Casos de desconocimiento del sistema acusatorio

Un juez de lo familiar en la Ciudad de México exoneró a la parte demandada por la inasistencia de los implicados.

El juez Noé Abarca Munguía resolvió absolver a la parte demandada tras constatar que ninguna de las partes se presentó a la audiencia.

Otro caso ocurrió en el ámbito penal, donde el juez Carlos Zetina vinculó a proceso a un inculpado sin escuchar el desahogo de pruebas, pese a la objeción de la defensa durante la audiencia.

El profesor Alberto del Castillo del Valle, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que estas actuaciones podrían derivar en graves consecuencias para los ciudadanos debido a la falta de experiencia de los nuevos juzgadores.

Licencias en el ámbito federal y primeras sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el ámbito federal, la jueza electa Irlanda Gabriela Pacheco, designada para un juzgado de Distrito en Materia Penal, solicitó licencia para separarse del cargo y reincorporarse hasta marzo de 2026, informó la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Durante la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra María Estela Ríos González sostuvo que el Tribunal no debe asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo, lo que generó críticas de especialistas sobre su criterio en la revisión de constitucionalidad de las leyes.

Ante este escenario, los nuevos juzgadores iniciaron un curso de especialización para solventar sus carencias, según informaron fuentes judiciales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]