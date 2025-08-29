Entre amenazas del Gobierno y del crimen organizado, se van jueces penales

GENERANDO AUDIO...

Los jueces penales Eduardo Osorio y César Hernández Aguilar anunciaron su salida del Poder Judicial en medio de un clima hostil de amenazas del Gobierno y del crimen organizado.

Ambos reconocieron que la violencia, las presiones políticas y el señalamiento público ponen en riesgo su seguridad y la de sus familias.

“Hay tanto peligro como por parte de quien pueda estar en delincuencia organizada, y común tanto también personas que quieren tener venganza por las actuaciones que tuvimos, incluso por miembros del Estado”. Eduardo Osorio, juez penal en retiro

Se van jueces penales. Foto: Getty Imagen.

Jueces penales, bajo presión y amenazas

En entrevista, Eduardo Osorio, juez en retiro desde abril, recordó que fue el primero en negarse a aplicar la prisión preventiva por considerar que violaba derechos humanos. Explicó que su decisión de dejar la toga estuvo marcada por presiones de órganos del Estado y amenazas directas de grupos criminales.

“Hubo un hecho público en uno de los lugares donde yo estaba adscrito y supuestamente un grupo de la delincuencia organizada amenazó mi vida”. Eduardo Osorio, juez penal en retiro

Por su parte, César Hernández Aguilar dejará el cargo el próximo 1 de septiembre. Dijo que, aunque se va con un récord de más de dos mil audiencias, se retira en un ambiente de linchamiento mediático contra los jueces.

“Cuando un juez resuelve algún asunto, suele culparse directamente al juez. Eso nos expone en redes y campañas, como si perdiéramos la imparcialidad”. César Hernández Aguilar, juez penal federal

Asesinatos contra jueces en México

De acuerdo con México Evalúa, entre 2012 y 2023 fueron asesinados 17 jueces y 6 integrantes del personal actuario del Poder Judicial. Pese a que existe un esquema de protección, los propios jueces aseguran que no cumple con estándares internacionales.

“No está para nada adecuado a los estándares internacionales de protección que debería de haber para jueces y magistrados”. Eduardo Osorio, juez penal en retiro

Ambos coincidieron en que, al retirarse, quedan expuestos no sólo a la delincuencia organizada, sino también a la venganza de quienes fueron sentenciados y al hostigamiento de actores políticos.

Un retiro bajo incertidumbre

Hernández confía en que, fuera del estrado, podrá llevar una vida tranquila.

“He tenido la experiencia de condenar a personas y aun así noto respeto y cordialidad. Eso me da tranquilidad para lo que venga a partir de septiembre”. César Hernández Aguilar, juez penal federal

La salida de jueces como Osorio y Hernández refleja el escenario de vulnerabilidad que enfrenta el Poder Judicial en México, atrapado entre el crimen organizado y las presiones del Gobierno.