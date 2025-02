GENERANDO AUDIO...

La asfixia sexual, también conocida como hipoxifilia, ganó popularidad entre los jóvenes. Aunque muchas personas no son conscientes de los riesgos. Especialistas advierten que esta práctica puede derivar en tragedias, como en el caso de Javier, quien cumple una condena de 27 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su pareja.

“El riesgo en esta práctica de asfixiar es de asesinar a la persona, porque si no se tiene un control y aprietan demasiado el cuello obviamente obstruyen vías respiratorias y entonces está el riesgo de asesinato, homicidio y que esto pueda llegar a considerarse también un feminicidio”. Aidee Rodríguez Serrano, psicóloga UNAM

Un caso con consecuencias legales

Javier, actualmente preso en el Reclusorio Sur, fue sentenciado inicialmente a seis años y 20 días de prisión, pero tras una apelación su situación jurídica se agravó, resultando en una condena mayor.

“Me habían sentenciado a seis años, 20 días y en la apelación se agravó mi situación jurídica enormemente y ahora estoy sentenciado y ejecutoriado con 27 años, seis meses de prisión”. Javier, acusado de feminicidio

Y es que al riesgo de asesinar a la pareja se suma otro, el de un proceso judicial en el que la conducta se califique como dolosa, advierte el abogado Gabriel Regino.

“Provocar un evento lamentable como la muerte de la pareja con la que se encuentra puede llevar a ese grave riesgo de que la autoridad interprete una conducta imprudencial como una conducta dolosa”. Gabriel Regino García, abogado penalista.

Falta de información sobre la hipoxifilia

Quienes practican esta parafilia o práctica sexual no convencional no están conscientes de que juegan con fuego, coinciden académicos.

“Se tiene que tratar en el sentido de identificar los riesgos, no es un trastorno mental, sino que es una práctica de riesgo”. Aidee Rodríguez Serrano, psicóloga UNAM

Los especialistas aseguran que en México todavía no hay estudios que revelen la prevalencia de la hipoxifilia o asfixia sexual. Pero, aunque no haya datos que revelen que se trata de un problema de salud pública, recomiendan no llevarla a cabo.

“Mientras no tengamos construcciones distintas de obtención de placer en lo sexual, estas prácticas se van a vender como eróticas y entonces se venden también como una cuestión de libertad sexual y eso lo consume la gente”. Aidee Rodríguez Serrano, psicóloga UNAM

