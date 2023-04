Jueves y Viernes Santo no son descanso oficial para trabajadores. FOTO: Cuartoscuro

La Semana Santa es una fecha importante de celebraciones religiosas en México, ante los descansos otorgados a estudiantes queda la duda si en los trabajos el Jueves y Viernes Santo son días oficiales de descanso para los que laboran.

Si ya estabas planeando tus vacaciones debes tomar en cuenta que no para todos los trabajadores son días de descanso y tampoco esperes que sean pagados dobles, en UnoTV.com te lo decimos.

¿Entonces no voy a descansar en Jueves y Viernes Santo?

Para muchos estudiantes en el país hay descanso el Jueves y Viernes Santo e inclusive, para algunos llegan a ser vacaciones toda la Semana Santa, para otros les otorgan una semana más de descanso.

En algunas empresas se les otorga de descanso estos dos días a los trabajadores, sin embargo, no es una fecha obligatoria de descanso que se encuentre prevista en la ley, al no encontrarse de manera oficial, los patrones no se encuentran obligados a pagarla doble a quienes laboran esos dos días.

A diferencia del 21 de marzo, fecha en que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez, el Jueves Santo y Viernes Santo son celebraciones de la Iglesia Católica, por lo que sólo representan días importantes para miles de fieles católicos.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2023 de acuerdo con la SEP?

El calendario del ciclo escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indica que el periodo vacacional de Semana Santa será del 3 al 14 de abril de 2023.

Por lo tanto, los alumnos regresarán a las aulas de estudio a partir del día 17 de abril de 2023.

¿Cuándo cae el Jueves y Viernes Santo de 2023?

A diferencia de otros periodos vacacionales, como el de Navidad y Año Nuevo, que tienen días muy establecidos, la Semana Santa cambia en el calendario cada año.

El cálculo de la Semana Santa se realiza con base en la primera Luna llena posterior al equinoccio de primavera, el cual tampoco coincide anualmente, aunque su margen es de dos días, entre el 19 y 21 de marzo.

Así podemos saber que el Jueves y Viernes Santo serán los próximos días 6 y 7 de abril de 2023.

El llamado Sábado de Gloría será el día 8 de abril y el Domingo de Resurrección será el próximo 8 de abril, los cuatro días.

Las costumbres judías señalan que la Pascua tenía lugar el día 15 del mes de Nisan (la creación del Cosmos) que empieza con la primera Luna nueva de primavera.

¿Cuáles son los siguientes días de descanso en este 2023 para los trabajadores?

Los días oficiales de descanso restantes en este año, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) son: