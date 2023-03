El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló que el amparo que le otorgó un juez federal contra la orden de aprehensión que existía en su contra, demuestra que fue víctima de una persecución política que se basó en pruebas falsas.

En un video que compartió a través de su cuenta de Twitter, Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que el proceso penal en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue abierto para tratar de intimidarlo, callarlo y obligarlo a pedir licencia por sus posiciones políticas a favor del federalismo y en defensa de la Constitución Mexicana.

“Un juez federal me da la razón y confirma lo que siempre les dije, fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí, soy inocente de lo que se me acusó y hoy la justicia me vuelve a dar la razón”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.