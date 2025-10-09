GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, encabezado por el juez Marco Antonio Arreola Herrera, negó la suspensión provisional a la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, quien buscaba ser eliminada de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y descongelar sus cuentas bancarias.

De acuerdo con el expediente judicial, la legisladora bajacaliforniana interpuso un juicio de amparo el pasado 2 de octubre, en el que solicitó la suspensión del bloqueo de sus cuentas radicadas en el Banco Mercantil del Norte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sin embargo, el juez rechazó otorgar la medida argumentando que Brown Figueredo no presentó la documentación necesaria que acreditara la titularidad de las cuentas bancarias involucradas en la solicitud.

La diputada fue incluida en la lista de personas bloqueadas tras una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera, el 18 de septiembre, una alerta sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa, que involucraría a diversas personas físicas y empresas.