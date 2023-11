Jueza frena, temporalmente, extradición del “Nini”, jefe de escoltas de los “Chapitos”

El “Nini”, jefe de escoltas de los “Chapitos”, fue detenido. Foto: Cuartoscuro

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, a cargo de María del Carmen Sánchez Cisneros, otorgó una suspensión de plano a Néstor Isidro Pérez Salas, el “Nini”, para efecto de que no se ejecute la orden de extradición en su contra.

“La concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señaladas en la demanda”.

La impartidora de justicia precisó que la suspensión no surtirá efectos si dicha orden fue dictada por autoridades distintas de las señaladas como responsables y si la orden de extradición ya fue ejecutada con antelación a la presentación de la demanda.

La medida cautelar contenida en el expediente 979/2023, detalla que tampoco se hará efectiva si la orden de extradición “trata de hechos diversos de los expresados en la demanda de amparo; como tampoco si es emitida con posterioridad a la presentación de la demanda”, toda vez que el juicio de garantías es procedente por actos existentes y concretos y no probables, ni eventuales.

La juzgadora apercibió al quejoso para que en un plazo de tres días ratifique su escrito de demanda, pues, este carece de firma “en el plazo de tres días, manifieste si es o no su deseo ratificar la demanda promovida a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efecto las providencias dictadas”.

La detención del “Nini” jefe de escoltas de los “Chapitos”

La tarde del miércoles 22 de noviembre se dio a conocer la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, el “Nini”, señalado como jefe de escoltas de los “Chapitos”, luego de un fuerte operativo en Culiacán, Sinaloa, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención del jefe de escoltas de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán. Tras su captura, el “Nini” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

