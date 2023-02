“El conejo” supo del secuestro de García Luna. Foto: Reuters.

Harold Mauricio Poveda Ortega, alias el “Conejo”, narcotraficante colombiano detenido por la entonces Policía Federal, en noviembre de 2010, y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, le habría salvado la vida al exsecretario de Seguridad Pública, al pedirle a Arturo Beltrán Leyva no matarlo tras el secuestro.

“No lo mates. Se nos va a venir el gobierno”

En el noveno día de las audiencias celebradas en Nueva York, el periodista Arturo Ángel detalló que el “Conejo”, una de las piezas clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa, y que traficó más de mil toneladas de cocaína a Estados Unidos, supo del secuestro de García Luna por parte de Arturo Beltrán Leyva, esto para matar al exfuncionario por creer que apoyaba más a Joaquín “Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el testimonio de Poveda Ortega, le dijo a Arturo Beltrán Leyva, “pero no lo mates. Se nos va a venir el gobierno encima”, por lo que habría logrado convencerlo, al ocurrir solamente el secuestro del exsecretario.

Primero, aliado de Ismael “El Mayo” Zambada, y después de Arturo Beltrán Leyva, el “Conejo” declaró haber mandado cocaína por lanchas rápidas, contenedores y aviones.

Pero, al inicio, Arturo Beltrán quería matarlo por trabajar de forma independiente y descargar sus lanchas en Guerrero, su territorio.

Policías maleteros

Fue cuando solicitó ayuda a “El Mayo”, quien accedió a protegerlo a cambio de trabajar para él. Sin embargo, un año después le pidió que le ayudara a regresar a Colombia, por miedo a los Beltrán Leyva.

“El Mayo” le pidió a su hermano Jesús “El rey” Zambada que ayudara a Poveda Ortega y lo llevó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Ya en la terminal aérea, al ser trasladado por elementos del capo mexicano, fueron incluso policías federales quienes le cargaron las maletas para dejarlo hasta la puerta del avión. “Una belleza”, dijo el “Conejo”.

Tiempo después, regresó a México, con ayuda nuevamente de “El Mayo”, quien también lo ayudó a limar asperezas con Arturo Beltrán Leyva.

“El conejo” llora en audiencia

En la misma audiencia en Estados Unidos, a Poveda Ortega se le cortó la voz y lloró cuando le enseñaron los videos de sus animales, como leones y tigres, durante el decomiso en su casa ubicada en calle Camino real de Temascatitla, colonia Santa Rosa Xochiac, alcaldía Álvaro Obregón, rumbo al Desierto de los Leones.

Dijo que todo fue culpa de “El rey” Zambada que lo traicionó, de acuerdo con lo señalado por Arturo Beltrán.

Montaje detención de el “Conejo”

El narco colombiano también detalló que su detención también habría sido un montaje, ya que lo detuvieron el 4 de noviembre de 2010, pero fue presentado hasta el día 5. En ese lapso de tiempo lo trasladaron a un cuarto o casa, donde lo torturaron para obligarlo a confesar donde tenía todo su dinero y sus casas, más de 20 residencias que fueron saqueadas por la Policía Federal.

Asimismo, le hicieron tocar cartuchos, armas de fuego y cocaína para dejar sus huellas, además de grabar un video. “Ahí me pusieron con las armas y las drogas que me hicieron tocar… que me sembraron”, manifestó.

No hay copias del excel con narconómina

Durante esa misma audiencia, la defensa de García Luna interrogó a Israel Ávila, contador del Cártel de Sinaloa, quien este martes dijo que había tenido una hoja de excel con la nómina en donde aparecía el exfuncionario, información de la cual señaló no tener copias con los supuestos pagos.