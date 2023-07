“Hizo un milagro”: Julieta, corredora con causa, afirma que bendición del Papa curó la enfermedad de su hija

La mayoría de la gente no cree en los milagros, pero sí existen. Es el testimonio de la corredora con causa, Luisa Julieta Escobar Parra, quien, desesperada por hallar una cura para la enfermedad de su hija, afirma que el Papa Francisco hizo un milagro con su bendición.

Junto a su esposo, visitaron a muchos doctores porque su niña comenzó con convulsiones y una regresión en su aprendizaje. No lograba sentarse y gatear, tenía fuertes dolores en el estómago y rápidamente perdía capacidades psicomotrices.

“Nos dolió mucho, no sabíamos cómo salir adelante, le dediqué a ella día y noche y de repente me dijeron que iba a perder más capacidades. Dejó de llorar, le dolía la cabeza, dejó de sonreír”.

Y entonces, vino la terrible noticia. A los 8 meses, fue diagnosticada con una enfermedad rara y desconocida: Síndrome de West. Según la estadística, 2 a 3 bebés, por cada 100 mil, lo padecen. En cada recaída, produce crisis epilépticas y espasmos infantiles.

Su pequeña era parte de esta terrible enfermedad, el “Pequeño Gran Mal”, como también se le conoce al Síndrome de West. Los niños se van marchitando en vida hasta que están en cama, sin poder valerse por sí mismos. El peor pronóstico para ella es que se le olvidara comer.

Julieta cuenta que la llevaron a fisioterapia y sus doctores le administraron medicamentos muy agresivos. Recurrió a la fe y al rezo diario. Su rutina, dedicarse a su pequeña. El 1 % de estos niños llegan a recuperarse, la mayoría con secuelas o discapacidades. Fue vivir el día a día.

En Puebla, empezó a hacer una campaña con 100 fotografías para pedir apoyos. Julieta refiere que en la enfermedad todo es oscuro. Para ella, fue sorprendente cuando el 12 de diciembre de 2015, el Papa anunció una visita a México. Su fervor creció por la salud de su hija.

Julieta vino a la Ciudad de México desde Puebla, la llevó a que le diera la bendición el Papa Francisco y, con ello, buscar un milagro. Llegó la madrugada del 13 de febrero de 2016, 11 horas esperando al Pontífice, acostada en la plancha del zócalo, cambiando pañales, en medio de otros creyentes.

Después del mediodía, el Papa sería recibido en Palacio Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto. Cuando pasó el Papamóvil, recuerda que la gente cargó a su niña. Francisco volteó a verla y la bendijo. Ella llevaba una cartulina para pedirle un milagro y que él rezara por ella.

Cuenta que la metió a natación y luego vivió “un proceso increíble”. Trabajó con ella al máximo para buscar una mejora en su salud. Aun con Síndrome de West, aprendió a dar sus primeros pasos. El neurólogo no podía creerlo. Julieta recuerda que, en su momento, sufrió mucho.

“Vimos su encefalograma y ya estaba libre, sin secuelas. ¡No podía creerlo! Su salud mejoró y ese esfuerzo se vio materializado. El ver a mi hija bien, me sentí en deuda con Dios, con la vida y la sociedad. Por eso seguí corriendo a favor de pacientes con diferentes discapacidades”.

A Julieta se le ocurrió abrir una página de Facebook, donde compartió su experiencia. En aquella consulta, le confirmaron que su pequeña había superado el Síndrome de West y se llenó de mucha fe. Una semana después de la llegada del Papa, su nena ya estaba libre de la enfermedad.

A Julieta le gustaba correr. Recuerda que era algo que le encantaba y, de pronto, todos los días corría y lloraba, corría y lloraba. Lo de su hija se había sentido como un castigo y lo vivió como un luto. El correr le permitió nutrirse de energía al ver su mejoría.

Primero comenzó con 3 kilómetros, después con 13. Tuvo un coach que la entrenaba una hora y, con el paso del tiempo, logró hacer el medio maratón de la ciudad de Puebla y luego el de la Ciudad de México, en agosto de 2019. Todo eso pasó en un año.

Tenía planeado correr el maratón de Puebla y lo hizo. Fueron 42 kilómetros de esperanza, dedicados a la salud de su pequeña. En los últimos kilómetros, su esposo y su niña la motivaron a llegar la meta. Hizo cuatro horas con 20 minutos.

Hoy su hija lleva una vida normal. Tiene sus miedos, secuelas que el médico le dijo que iba a llevar algunos años por superar. Hace gimnasia, le gusta nadar, tomar clases de violín. Julieta dice que ha sido increíble todo su progreso. Cuida a su hermanito y es muy amorosa.

En su momento llegó a pesar que no iba a salir adelante, que iba a estar condenada en una cama. Julieta explica que existe una Fundación que busca que más papás puedan recibir los apoyos emocional y material que necesitan.

“Me inspira a que siga corriendo. Dios me dio un gran milagro y ahora puedo hacer algo bueno mediante la Fundación y en apoyo a los niños con Síndrome de West. Hacemos acopio de medicamentos, es algo muy bonito. Tengo una frase: ‘vivir día a día, pasito a pasito’”.

Así es como encontró una Fundación que ayuda a padres con hijos con la misma enfermedad. Se presentó, les dijo de su historia. Quería transmitir un mensaje de esperanza y comenzó a correr con causa, vestida de China Poblana. Cuando llega a la meta, narra su historia.

En la Fundación “Camina junto a mí”, hay más de 100 familias que buscan la cura para sus hijos. En 2019, Julieta corrió el maratón de la Ciudad de México para una silla de ruedas con valor de 15 mil pesos. Desde entonces, es corredora con causa. Aquella vez, alcanzó para dos sillas: dos niños fueron beneficiados.

Cuenta que fue emocionante porque en el trayecto de los 42 kilómetros le gritaban mexicanita, “un apoyo increíble”. Aunque las piernas y las rodillas le dolían, le dieron pomada y recuerda que iba pensando en quienes serían beneficiados.

Hoy está impresionada por su página La China Poblana Corre con Causa en Facebook, donde tiene 5 mil 800 seguidores. Sigue apoyando a los peques con esta rara enfermedad. Su hija sana, le da el impulso para correr por más pequeños. Lleva 7 maratones y 8 sillas de ruedas. Es una suma de esfuerzos.

En 2023, fue al maratón de París, Francia, a una meta deportiva y familiar: celebrar sus 10 años de matrimonio en Semana Santa. El viaje a París también fue una promesa de correr en Europa con la camisa “Camina junto a mí” y su traje de China Poblana.

Fue justamente su primer maratón internacional, correr por dos peques y lograr dos sillas de ruedas de la Fundación que de regreso le tocó entregarlas. Corrió con fe. Hizo 4 horas 26 minutos. Lloró porque llevaba la bandera de México en todo lo alto y llorando porque sentía mucho orgullo.

Julieta no tenía contemplado viajar al Vaticano. Por su mente pasó que podía ir a ver al Papa Francisco. Dice que lloraba de emoción imaginando poder ir a verlo, pero sabía que había estado muy enfermo y posiblemente no iba a estar en la plaza de San Pedro.

Al acabar la carrera, junto a su familia, trataron de buscar trenes para llegar al Vaticano. Perdió un tren en la noche para viajar hacia Roma y tuvo que quedarse un rato en Bruselas, Bélgica. El itinerario en Roma era verlo el Domingo de Resurrección, pero se quedaron varados y sin hotel.

Fueron 16 horas de camino entre un tren y otro y correr. Si perdía uno no llegaba. Llevaban maletas, sus niños aguantaron. Le había explicado a su hija que había orado mucho para que estuviera sana. No compraron comida, sólo chocolates en el viaje.

Julieta llegó con su familia a Roma en la noche y llorando de alegría dijo: ¡sí lo vamos a poder ver! Caminaron a una tienda y comieron. Se quedaron en un hotel, a 5 cuadras del Vaticano. Al otro día temprano, con carriola corrieron para ser primeros en entrar a la Basílica de San Pedro.

Con el cansancio a cuestas, fueron de los primeros visitantes. Revisaron que no llevaran armas en las mochilas y de ahí, “lo más adelante que se pudiera para ver el Papamóvil”. Había personas de Inglaterra y Cuba a su lado. Les platicaron la historia de su hija.

Julieta relata que la misa empezó a las 10 horas para la bendición papal del urbi et orbi, que sólo se hace el Domingo de Resurrección y el 25 diciembre. Es para la gente que está ahí para perdonar a través de Dios y al mundo. El Papa habló de la guerra y la trata de mujeres.

“Es una bendición muy bonita, la dio en italiano. Aunque lo veía muy pequeñito, mi corazón ensanchado de emoción. La Guardia Real dijo que estaba muy delicado y que no íbamos a pasar. Me puse a llorar, venía de tan lejos. Pensaba, aunque no estuviera cerca la bendición nos iba a llegar”.

Luisa Julieta Escobar Parra