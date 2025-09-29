Justicia en México reprueba: policías, fiscalías y penales presentan graves deficiencias

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El sistema de justicia en México reprobó en la evaluación 2024-2025 realizada por Causa en Común, Impunidad Cero y Perteneces, Justicia e Igualdad, al detectar deficiencias importantes en policías estatales, fiscalías y centros penitenciarios.

De acuerdo con el estudio, las instituciones presentan mecanismos insuficientes de profesionalización, débil disciplina interna y falta de prestaciones básicas para el personal. El periodo evaluado fue el año 2024 hasta el día de hoy.

Se tomaron en cuenta tres índices, policías, fiscalías y centros penitenciarios con una calificación en escala de 0 a -100 donde cero es un cumplimiento total de la ley.

“En términos generales, las calificaciones fueron muy alejadas de cero, podemos decir, tienen un bajo cumplimiento de la normatividad y eso se ve reflejado en las calificaciones que obtuvieron. Observamos una opacidad sistemática en las instituciones, es decir, vimos como cajas negras a las instituciones y podemos decirles que el promedio nacional de las policías en este estudio fue de -52 como media nacional”, Asael Nuche González, Coordinador del Informe

De acuerdo con el estudio, la calificación más alta la obtuvo Ciudad de México y Morelos, con -39, y la calificación más baja fue para Zacatecas, con -80.

Policías sin carrera ni prestaciones

En cuanto a los cuerpos policiales, el estudio arrojó que la mitad de las policías estatales carece de sistemas de servicio profesional de carrera, limitaciones importantes en equipamiento, infraestructura y personal, además de la falta de planificación en los procesos académicos.

Mientras que, en el ámbito disciplinario, se encontraron debilidades en sus capacidades de supervisión, atención psicológica, inspección e investigación interna. Además, se descubrió un incumplimiento generalizado en cuanto a los mecanismos para regular, evaluar, supervisar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.

“Llama mucho la atención que todavía haya academias que no cuentan con Stand de tiro virtual y de tiro real. También encontramos la persistencia de personal de mando con niveles inferiores a la escolaridad bachillerato, Oaxaca, por ejemplo, tiene 53 mandos con nivel bachillerato”, Asael Nuche González, coordinador del Informe

En materia de seguridad social, resultó notorio el que existen policías que no cuentan con prestaciones como seguros de vida, de riesgos, invalidez, gastos funerarios, incluso días de descanso, licencias de paternidad o una jubilación digna.

Fiscalías con poca autonomía

En el caso de fiscalías, se detectaron dos retos principales: la autonomía y profesionalización.

Señalaron que se mantienen mecanismos de designación y remoción de fiscales influenciados por parte de los Ejecutivos estatales. En cuanto a profesionalización, persisten deficiencias en la formación inicial, en la actualización del personal sustantivo y falta de lineamientos claros en los procesos de promoción, así como opacidad en los exámenes de control de confianza.

“El promedio de las fiscalías. La calificación está por debajo de la media con un puntaje de -58 y la distancia entre la mejor evaluada, Michoacán y la peor Coahuila es muy desigual, cabe mencionar que Coahuila, Colima y Nayarit no nos proporcionó ninguna información… En cuanto a las certificaciones, la mayoría de la certificación sólo es a los policías de investigación, lo que les hablaba de los peritos y los fiscales, ellos no se certifican en general, lo cual entorpece la capacidad de investigación de las fiscalías”, Catalina Kühne Peimbert, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero

Penales con falta de control

En el caso de los centros penitenciarios, los investigadores aseguraron que hay desafíos significativos en la carrera y profesionalización del personal de custodia, graves deficiencias en gestión y seguridad, falta de información sobre el estado de fuerza y obstáculos significativos para la reinserción social. Hidalgo y Guerrero se negaron a brindar información.

“Sabemos cuántos PPL hay en todos los estados, estos estadísticos mensuales que se sacan periódicamente, pero no sabemos cuántos custodios y custodios están ahí adentro. Eso es uno de los focos de alarma que más nos llamó la atención… Nos dicen si hay un código de ética, pero en muchos de los estados es el mismo que para cualquier servidor público, entonces este es un punto bastante interesante, porque al interior de las presiones, sabemos qué pasan y pasan muchas cosas”, Lizeth Montejano Torres, coordinadora de Investigación social, Perteneces, Justicia e Igualdad

El estudio reveló que los elementos que no pasan las pruebas de control de confianza o capacitación no son sancionados.

“En todos los estados que revisamos, no hay un solo estado que haya reportado una baja por reprobar este tipo de certificaciones y en el estado de fuerza, no sabemos qué está pasando, ahí debe de haber elementos que no hayan aprobado estas evaluaciones, pero ahí están y no los dan de baja”, Lizeth Montejano Torres, coordinadora de Investigación social, Perteneces, Justicia e Igualdad

Finalmente, enfatizaron la falta del enfoque de género e información insuficiente para contabilizar el equipo balístico, de los elementos policiales y de custodia.