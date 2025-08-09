GENERANDO AUDIO...

El domingo 10 de agosto, Karla Estrella Murrieta finalizará parte de la sentencia impuesta por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de género. Durante 30 días, ha tenido que ofrecer disculpas públicas a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barrera Samaniego.

La sanción deriva de una publicación en su cuenta de X donde señaló un presunto caso de nepotismo entre la legisladora y su esposo, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

Cumple sanción por caso de violencia política de género

En entrevista con Uno TV, Karla Estrella afirmó que su mensaje no buscaba violentar a otra mujer. “Mi intención nunca fue hacer una mención por el género de esta persona. No hubo intención de violentarla ni de minimizar capacidades de nadie”, explicó.

La influencer lamentó que, según su experiencia, leyes creadas para proteger derechos puedan usarse para “callar” a la ciudadanía. “La reflexión es cómo se puede usar leyes que fueron creadas con un muy buen propósito para silenciar ciudadanos, para censurar”, señaló.

Libertad de expresión, en debate

Murrieta advirtió que ve un panorama en el que la libertad de expresión se está limitando cada vez más, no solo contra figuras públicas como periodistas y organizaciones, sino también contra ciudadanos comunes. “Vemos cómo más y más se ha estado acotando la libertad de expresión contra periodistas, contra organizaciones, contra pues yo como ciudadana”, expresó.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Electoral como parte de los mecanismos para sancionar la violencia política de género, un delito electoral que contempla actos que buscan menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres.

