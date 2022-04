Ken Salazar, embajador de EU en México, visita a AMLO en Palacio Nacional, por reforma eléctrica

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos (EU) en México, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, luego de que el mandatario mexicano realizará acusaciones esta mañana en contra del gobierno estadounidense.

Esta mañana, en la conferencia matutina, AMLO aseguró que EU está en contra de la reforma eléctrica; además, señaló que políticos de la oposición han tenido reuniones con funcionarios estadounidenses para, presuntamente, sabotear las modificaciones que se pretenden hacer a algunos artículos de dicha ley.

Alrededor de las 11:40 horas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional, tras la acusaciones en contra del gobierno que él representa.

Además de tachar al gobierno de hacer lobbyng con la oposición mexicana, AMLO dijo que los funcionarios estadounidenses han venido a México mostrar su inconformidad o “insinuar que se viola el T-MEC“.

Básicamente, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto.

AMLO.