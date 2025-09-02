Kevin Costner, Serena Williams, y Rigoberta Menchú en México Siglo XXI 2025

GENERANDO AUDIO...

Se realiza evento México Siglo XXI. Foto: Uno TV

Este viernes 5 de septiembre, la Fundación TELMEX Telcel celebrará en la Ciudad de México una nueva edición de México Siglo XXI, el evento anual que reúne a miles de becarios de la fundación con personalidades de talla mundial en la ciencia, la cultura, el deporte y el entretenimiento.

Con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, el encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Nacional y, como cada año, busca inspirar a los jóvenes con historias de éxito, liderazgo y compromiso social. La edición 2025 contará con una cartelera internacional que combina a líderes políticos, premios Nobel, deportistas legendarios y referentes de la industria del cine.

Agenda del México Siglo XXI 2025

De acuerdo con el programa oficial, la jornada iniciará a las 9:00 horas con un mensaje de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil.

Posteriormente, a las 9:20 horas, estará presente SM Reina Rania Al Abdullah de Jordania, quien compartirá su experiencia como líder internacional y defensora de causas sociales.

A las 10:40 horas, Joy Buolamwini, investigadora reconocida en Inteligencia Artificial, tomará el escenario.

Científica, investigadora y pionera en la ética de la inteligencia artificial 🤖⚖️⁰ ✨ Joy Buolamwini se suma a #MSXXI2025 pic.twitter.com/PWzzZj5EZ7 — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) August 26, 2025

Más tarde, a las 12:30 horas, se presentará la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

Por la tarde, a las 13:00 horas, la experta en psiquiatría y escritora Marian Rojas Estapé ofrecerá una conferencia sobre bienestar y salud mental.

El toque de humor llegará a las 15:30 horas con el comediante Franco Escamilla.

Estrellas internacionales en el escenario

El bloque vespertino estará marcado por la presencia de figuras internacionales, destacadas en el ámbito del deporte y el entretenimiento. A las 16:40 horas, el actor y productor Kevin Costner compartirá su trayectoria en Hollywood.

Ganador del Óscar, actor, director y defensor del medio ambiente 🌎🎥⁰ ✨ Kevin Costner iluminará el escenario de #MSXXI2025 pic.twitter.com/0sXZuf2skz — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) August 26, 2025

A las 18:30 horas, la leyenda del tenis Serena Williams hablará sobre disciplina, éxito y vida después de las canchas.

El evento cerrará a las 19:20 horas con un mensaje de Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación TELMEX Telcel.

México Siglo XXI 2025 promete ser una jornada de inspiración única, donde miles de becarios podrán escuchar de primera mano las experiencias de personalidades que han marcado la historia en distintas disciplinas.