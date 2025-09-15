La Barredora: así operaba la red criminal de Hernán Bermúdez en Tabasco y Chiapas

GENERANDO AUDIO...

ernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Foto: Cuartoscuro

La organización criminal conocida como La Barredora volvió a los reflectores tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como su presunto líder. Este grupo delictivo, ligado al huachicoleo y tráfico de drogas, operaba en varios municipios de Tabasco y expandió sus actividades hacia Chiapas, donde fue denunciado por autoridades locales.

La detención de Bermúdez, alias el “Abuelo”, ocurrió en Paraguay durante un operativo internacional en el que participaron el CNI, la UIF, Sedena, Semar, Guardia Nacional y autoridades paraguayas. Según el gobierno federal, este golpe representa un avance en la política de Cero Tolerancia a la Corrupción impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué es La Barredora y dónde opera?

La Barredora surgió tras la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y tuvo nexos con la facción de Édgar Valdez Villarreal, la “Barbie”. Desde 2009 se le vincula con hechos violentos en Tabasco, como el asesinato de familiares del marino Melquisedec Angulo.

Con el tiempo, la organización consolidó su presencia en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, donde se dedicó al robo de combustible, tráfico de migrantes, venta de metanfetaminas y cobro de piso.

La Barredora en Chiapas

De acuerdo con Willy Ochoa, exgobernador interino de Chiapas, este grupo criminal operó en la entidad entre 2019 y 2021. En un mensaje publicado en redes sociales, acusó al exgobernador Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami, de “entregar” el estado al crimen organizado.

Ochoa señaló que Cristóbal Silva, un huachicolero de la zona de Reforma, encabezó la operación local junto con al menos 10 exmilitares chiapanecos, lo que mantuvo a varias comunidades en un clima de miedo e impunidad.

El operativo contra Hernán Bermúdez

La captura de Bermúdez se realizó en una residencia boscosa de Paraguay, donde se encontraron joyas y grandes cantidades de dinero. La operación se logró gracias al rastreo financiero coordinado por la UIF y al intercambio de información permitido por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

El gobierno de México agradeció a Paraguay por su apoyo en la estrategia internacional que permitió ubicar y detener al exfuncionario tabasqueño. Autoridades federales destacaron que este arresto representa un golpe importante a la estructura criminal de La Barredora.