GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para analizar el amparo promovido por la asociación civil “Todas y Todos por Amor a los Toros”, que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México bajo argumentos de bienestar animal y combate al maltrato.

La decisión fue tomada durante la sesión pública del pleno, donde una mayoría de cinco ministros votó en contra de atraer el caso. Con ello, el expediente regresará al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que será la instancia encargada de resolver el incidente de revisión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Lenia Batres proponía fijar criterio sobre espectáculos taurinos

La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso que la Corte atrajera el caso para establecer un criterio definitivo sobre los espectáculos taurinos en el país, ante las diferencias legales que existen entre las entidades federativas.

“Este tema se refiere a la suspensión de actos relacionados con la celebración de espectáculos taurinos, es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país… me parece importante que se atraiga”, expresó Batres durante la sesión.

Sin embargo, su propuesta no prosperó al obtener solo seis votos en contra y tres a favor. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González, así como los ministros Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, integraron la mayoría que rechazó la atracción.

El caso volverá a tribunal colegiado

Con esta resolución, el expediente regresa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que tendrá la última palabra sobre el futuro de las corridas de toros en la capital del país.

Aunque la SCJN no atrajo el caso, el tema podría volver al Alto Tribunal en el futuro si se presenta otro amparo relacionado con la suspensión o prohibición de espectáculos taurinos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]