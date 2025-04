La infancia que nadie ve: más de 2 millones de niñas y niños viven sin padres en México

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

En México, más de 2 millones de niñas y niños no viven con ninguno de sus padres, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su reporte más reciente con motivo del Día de la Niña y el Niño, que se conmemora este 30 de abril.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en el país residían 36.2 millones de menores de 0 a 17 años, lo que equivale al 28 % de la población total. De ellos, 63.2 % vivía con ambos padres, 28.0 % solo con la madre, 3.0 % solo con el padre y 5.8 % no vivía con ninguno.

Infancias sin hogar estable ni cuidados parentales

Este 5.8 % representa a 2,099,780 niñas y niños que enfrentan las peores condiciones de vida:

Menor asistencia escolar : solo 75.1 % de las niñas y 80.1 % de los niños en esta situación asisten a clases, frente a más del 85 % en quienes viven con al menos uno de sus padres.

: solo y en esta situación asisten a clases, frente a más del 85 % en quienes viven con al menos uno de sus padres. Menor derechohabiencia : solo 44.9 % de las niñas y 46.2 % de los niños sin padres tienen acceso a servicios de salud.

: solo y sin padres tienen acceso a servicios de salud. Mayor aislamiento lingüístico: 5.7 % de ellos habla una lengua indígena, lo que duplica la proporción de quienes viven con su madre (2.8 %).

Además, el nivel educativo también refleja una brecha. Entre adolescentes de 12 a 17 años sin padres, solo 20.8 % alcanzó preparatoria, comparado con 24.5 % de quienes viven con ambos.

¿Y quién cuida a los niños que no viven con sus padres?

En ausencia de padres, la mayoría de estos menores queda al cuidado de otros familiares, como abuelos, tíos o hermanos mayores, según tendencias identificadas por la ENADID. Sin embargo, no existe un censo detallado que permita saber cuántos están formalmente bajo tutela legal.

Cuando no hay familiares que puedan hacerse cargo, entra el Sistema Nacional DIF, que ofrece:

Casas hogar o albergues temporales.

Acogimiento familiar , en casos especiales.

, en casos especiales. Programas de restitución de derechos, en coordinación con fiscalías y tribunales.

No obstante, su cobertura es limitada. Muchos casos de abandono no entran al sistema, y los menores quedan en redes informales que no siempre garantizan acceso a salud, educación ni protección.

Una infancia marcada por la desigualdad

Más allá de los hogares tradicionales, los datos muestran que crecer sin padre ni madre en México implica una desventaja estructural.

Aunque no se menciona explícitamente en el informe, otras investigaciones han documentado mayores riesgos de abandono escolar, trabajo infantil y violencia intrafamiliar en estos contextos.

Por eso, en este Día de la Niña y el Niño, los datos del INEGI nos invitan a mirar más allá de la celebración y preguntarnos qué políticas públicas faltan para proteger a la infancia más vulnerable: la que crece sin nadie a su lado.