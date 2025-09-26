La Luz del Mundo: historia y polémicas de la iglesia cuyo líder fue condenado en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Sede de La Luz del Mundo en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro.

La iglesia La Luz del Mundo, fundada en Guadalajara, Jalisco, en 1926, se ha visto envuelta en múltiples polémicas a lo largo de su historia.

Su líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en 2022, en Estados Unidos, a 17 años de prisión por abuso sexual de menores, lo que marcó un duro golpe para la organización religiosa con presencia en más de 50 países.

Origen de la iglesia La Luz del Mundo

El movimiento fue fundado por Eusebio Joaquín González, conocido como “Aarón”. Desde entonces, se consolidó como una de las iglesias evangélicas más grandes de México, con su sede en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara.

La organización asegura tener más de 5 millones de fieles alrededor del mundo.

Tras la muerte de Aarón, la dirección pasó a su hijo Samuel Joaquín Flores, y después a su nieto Naasón Joaquín García, quien fue detenido en 2019, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, y posteriormente sentenciado en 2022.

Polémicas: vínculos políticos y “guardia secreta”

Más allá de los crímenes sexuales de su líder, la iglesia ha sido objeto de fuertes críticas por su estructura y operación:

Sectarismo y Control. Exmiembros han denunciado prácticas de control total sobre la vida de los fieles, desde su vestimenta hasta sus relaciones personales, imponiendo la figura del “Apóstol” como la máxima autoridad divina e indispensable para la salvación.

Vínculos políticos. Diferentes medios han documentado la relación de la Luz del Mundo con políticos y otras agrupaciones. La iglesia ha apoyado o impulsado candidaturas de sus miembros, como ocurrió en la elección jueces y magistrados del Poder Judicial.

Grupo Jahzer. Recientemente, autoridades en Michoacán detuvieron a miembros de lo que se identificó como “Jahzer”, un presunto cuerpo de seguridad interna de la iglesia. Los detenidos poseían réplicas de armas y equipo táctico, con el supuesto fin de proteger a los líderes y templos.

Bellas Artes, un homenaje disfrazado a Naasón Joaquín García

En mayo de 2019, antes de su detención en EE. UU., Naasón Joaquín García fue objeto de una ostentosa celebración en el Palacio de Bellas Artes. Aunque el evento fue tramitado como un concierto de ópera, en realidad se convirtió en un homenaje a su líder Naasón Joaquín García.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) enfatizaron que en ningún momento se llevó a cabo homenaje alguno a un líder religioso, “toda vez que dicha actividad del programa fue cancelada por la Gerencia al contravenir con la norma artística que rige el uso del Palacio de Bellas Artes. El pretendido homenaje no figuraba ni en el programa de mano ni en el convenio realizado”.

Asimismo, destacó que el convenio para uso de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se concertó a petición y directamente con el senador de la República, Rogelio Zamora Guzmán.

Morena y La Luz del Mundo

El escándalo de Bellas Artes evidenció la profunda conexión política de La Luz del Mundo. Legisladores de Morena son relacionados como miembros de la organización, tal es el caso del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien aseguró que los presuntos delitos cometidos por algunos de sus líderes en Estados Unidos no deben confundirse con la fe de quienes integran esta organización religiosa.

Actualidad de la Luz del Mundo

A pesar de las acusaciones contra su líder, la iglesia continúa realizando ceremonias masivas, como la Santa Cena en Guadalajara, que cada año reúne a miles de fieles. Sin embargo, especialistas señalan que el futuro de La Luz del Mundo enfrenta un fuerte desafío de credibilidad tras la condena de Naasón Joaquín.

Mientras sus dirigentes enfrentan cuestionamientos legales y sociales, la iglesia mantiene su presencia en México y otros países, en medio de la tensión entre su papel religioso y las polémicas políticas que la rodean.