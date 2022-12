Revive la mañanera de AMLO, 13 de diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 13 de diciembre de 2022.

Los temas de la mañanera de AMLO 13 de diciembre de 2022

09:55 | Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09:44 | Por último, López Obrador adelantó que antes de que este viernes se inaugurará la fase turística del parque temático de Islas Marías, a la vez que recordó la historia del lugar.

09:40 | Destacando que ya fue identificado el agente infeccioso, López Gatell reiteró que se siguen atendiendo los casos de meningitis en Durango, con 71 casos registrados, y mil 800 personas que podrían haber estado en contacto con la anestesia contaminada. Resaltó que se tenía un caso probable en un hospital del IMSS-Bienestar, que ya fue descartado.

09:34 | A la vez que afirmó que las medidas de salud pública no se pueden imponer, sino sólo a través del convencimiento, Hugo López Gatell refirió que no se impondrá la obligatoriedad del uso del cubrebocas, a la vez que recordó que éste es recomendable en espacios cerrados, afirmando que tampoco se volverá a intensificar la vacunación contra COVID en el país.

09:20 | El presidente aseguró que serán las corcholatas quienes se pongan de acuerdo respecto a un debate entre Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y afirmó que Morena será quien decida cuándo es momento para que los aspirantes dejen sus cargos, con base en la Constitución y las leyes electorales.

09:05 | Al rechazar que el Banco del Bienestar distribuya o reciba remesas, AMLO pidió atender las denuncias de migrantes supuestamente defraudados con diversos ahorros provenientes de dichas fuentes. A la vez, pidió a los adultos mayores no preocuparse por el cambio de cuentas de los bancos comerciales al del Bienestar, pues acotó que seguirán recibiendo su pensión en su cuenta de siempre hasta que los recursos sean transferidos a la del Banco del Bienestar.

08:55 | El presidente confirmó la reunión de trabajo entre Jorge Nuño, titular de la SICT, y la FAA a fin de recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea, aunque refirió que “de todas maneras hay mucho movimiento en la aviación en el país”, pues aseguró que se registran operaciones récord por turismo en Cancún.

08:40 | Al desconocer si mantendrá la Alianza del Pacífico, al no haberla entregado al mandatario peruano, López Obrador aseguró que la relación con el país sudamericano está en pausa a la espera de que encuentren una solución democrática, reiterando que Castillo es el presidente por voto popular.

08:28 | Además, a la par de confiar en que se encontrará una solución en Perú, que no viole los derechos humanos, reiteró su respaldo al pueblo peruano ante la represión de las protestas, a la vez que llamó a reconocer que Castillo fue quien ganó las elecciones en 2021.

08:20 | Aunque negó intervenir en la crisis política de Perú, AMLO apuntó que México participó en un comunicado conjunto con Argentina, Bolivia y Colombia publicado este lunes y en el que respaldan al destituido Pedro Castillo pidiendo a su vez respetar el voto popular y los derechos humanos. Agregó que “no existe eso de reconocimiento en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior”.

08:04 | En caso de que se aprueben las reformas a leyes secundarias en materia electoral, AMLO dijo que la oposición “puede” promover recursos ante la Suprema Corte, aunque refirió que al tratarse de modificaciones legales y no de la Reforma Electoral que proponía, no aplicaría una acción de inconstitucionalidad, pues no se tocó la Constitución.

07:35 | A la vez que dijo no meterse en la vida interna de su partido, en el que tiene licencia, López Obrador defendió que Morena elija a sus candidatos a través de encuesta, como es el caso de la elección en Coahuila, a la par que respaldó a quienes hacen los levantamientos de opinión.

07:27 | Se presenta video con los avances en la construcción del Tren Maya en el sureste del país.

07:30 | Proyectan video con los avances en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

07:23 | El titular del IMSS, Zoé Robledo, destacó los avances en la implementación del programa IMSS-Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Sonora.

07:21 | Entre las medidas de protección, están el uso del cubrebocas, vacunación, aislamiento en caso de presentar síntomas, estornudar correctamente, lavado frecuente de manos y la limpieza frecuente de superficies.

07:20 | Por último, tras resaltar que la vacuna contra la influenza, que actualmente también se registran más casos, es para la población vulnerable reiterando la importancia de seguir las medidas sanitarias, entre ellas el uso del cubrebocas en lugares cerrados.

07:18 | Agregó que en la semana del 4 al 10 de diciembre se tuvo un promedio de mil 818 casos nuevos diarios, mientras que la hospitalización de camas generales aumentó a 4%, así como a 2% en el caso de las camas de hospitalización con ventilador.

07:16 | A la par, el encargado del combate a la pandemia acotó que el alza de COVID, así como de otras enfermedades, se debe a que las gotas respiratorias duran más tiempo en el aire a causa de las temperaturas, se registran más concentraciones en lugares cerrados, además de que la respuesta del sistema inmune es menos eficiente, subrayando que el COVID pasará a ser una enfermedad estacional.

07:14 | El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que la pandemia de COVID-19 tiene 6 semanas con incrementos de contagios, aunque puntualizó que tiene que ver con la temporada invernal, a la vez que mantiene una velocidad menor a la que presentó el descenso tras la última ola.

07:11 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).