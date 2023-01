Revive la mañanera de AMLO, 16 de enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 16 de enero de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 16 de enero de 2023

10:07| Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

10:01| El presidente deseó que las elecciones en el Estado de México y Coahuila se lleven a cabo de forma libre, que no haya fraude y que la gente no se deje manipular para vender su voto.

09:22| López Obrador insistió que el caso de la detención y solicitud de extradición de Ovidio Guzmán no se trató en la reunión bilateral, ni en lo personal, pues el gobierno federal dio un informe respecto al fentanilo.

08:47| AMLO indicó que corresponde a la UNAM agotar las instancias internas y luego decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial ante el MP que anule la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.

08:35| El jefe del Ejecutivo señaló que hay grupos enquistados en la UNAM que defienden a las minorías y afirmó que el rector Enrique Graue emitió un comunicado “mal aconsejado” sobre el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel. “Se lava las manos como Poncio Pilato”.

08:29| López Obrador indicó que apoya la candidatura de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México, cargo que dejó Gerardo Esquivel.

08:23| El mandatario dijo que la eficacia de los muros es muy relativa, ya que son propaganda y xenofobia, porque, precisó, esa nación se formó con migrantes de todo el mundo, pero “es parte de la politiquería”.

08:19| López Obrador agradeció a Joe Biden, porque es el único que en muchos años que no ha construido muros en la frontera, apoya con visas humanitarias y de trabajo.

08:13| El mandatario anunció que el nuevo subsecretario de Seguridad Pública será el general Luis Rodríguez Bucio, quien era comandante de la Guardia Nacional y en su lugar quedará David Córdoba Campos.

08:10| Sobre la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “no me dio el adiós, nada más me mandó un papel y quiero aclarar que no me meto en cuestiones partidistas”.

07:34| Javier May, director de Fonatur, dijo que el tramo 1 del Tren Maya que recorre 226 kilómetros en 7 municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche, contará con 12 puentes, 383 obras de drenaje, 4 viaductos y 176 puentes vehiculares y peatonales.

07:32| Adán Augusto López, secretario de Gobernación adelantó que en caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel, la SEP responderá que no está facultada para resolver la validez del título de licenciatura, ya que tiene que haber una resolución judicial. “Se le pedirá al rector (de la UNAM) no se evada la responsabilidad y emitan una resolución”, indicó.

07:31| Sheffield Padilla también reportó el precio de la canasta básica:

Zona Norte

Smart: Mil 50.48 pesos

Bodega Aurrerá: 898.90 pesos

Zona Sur-Sureste

Central de Abasto: Mil 74.64 pesos

Bodega Aurrerá: 914 pesos

Zona Centro

Mercado Soriana: Mil 34.20 pesos

Bodega Aurrerá: 910.60 pesos

Zona Centro-Norte

Central de Abasto: Mil 39.50 pesos

Mega Soriana: 918.40 pesos

07:28| El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer los precios promedio de los combustibles:

Gasolina Regular : 21.19-23.89 pesos

: 21.19-23.89 pesos Gasolina Premium : 22.57-25.98 pesos

: 22.57-25.98 pesos Diésel: 23.42-25.08 pesos

23.42-25.08 pesos Gas LP Cilindro: 19.41 pesos/Kg

Gas LP Estacionario: 10.48 pesos/L

07:27| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.