El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 19 de enero de 2024.

Los temas de la mañanera de AMLO 19 de enero de 2024

08:20 | Respecto a las mujeres indígenas wixaritari que habrían pedido ayuda a el “Mencho” para parar a un jefe de plaza, AMLO aseguró que se está atendiendo la situación, a la vez que apuntó que “no hay un hogar pobre sin el apoyo del Gobierno”, y pidió a la población no ayudar a la delincuencia organizada en sus acciones, resaltando que hay comunidades en las que no quieren la presencia de la Guardia Nacional.

07:53 | De igual forma, asegura que se incluirá al INAI, pues reitera que sus funciones las puede realizar la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

07:50 | Apunta que, aunque buscará la desaparición del organismo, su personal de base no será despedido, sino absorbido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que sería la que se encargue de esas funciones.

07:40 | Por otro lado, AMLO refirió que la CNDH no figura entre los organismos autónomos que propondrá desaparecer en el paquete de iniciativas que presentará el 5 de febrero. Afirma que entre los que sí está el Ifetel, pues refiere que no le han dado permiso a la CFE para vender chips para ofrecer el servicio de internet en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

07:33 | López Obrador reitera que en marzo se dará informe sobre los primeros resultados en la implementación del programa IMSS-Bienstar con la federalización de los servicios de salud pública en 23 entidades del país.

07:29 | El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informa sobre el programa de construcción de salas de hemodinamia en unidades del IMSS Bienestar. Apunta que hasta enero de 2024 se priorizó la creación de 8, en las que se invirtieron 487 millones de pesos, que incluyeron la contratación e personal especializado.

07:26 | Jens Pedro Lohmann, director de Birmex, apunta que con la Megafarmacia del Bienestar se consolidó un inventario de mil 190 claves únicas, con 2 millones 465 mil 975 piezas. Agrega que de las llamadas recibidas hasta ahora, en 6 mil 507 (51.88%) no hubo interacción, pues quien hablaba no contestó o no eligió alguna opción del menú.

07:24 | Agrega que desde el 22 de diciembre de 2023 es Birmex quien se encargará de comprar, almacenar y distribuir para el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Destaca la homologación del sistema de administración de insumos entre todas las instituciones del sector público de salud, a la vez que refiere que en su mayoría la falta de medicamentos se debe a errores en la programación de las solicitudes de abasto al Gobierno federal.

07:19 | Zoé Robledo, titular del IMSS, informa sobre el abasto de medicamentos en el organismo, así como en el IMSS-Bienestar; destaca los cambios en la compra de medicinas entre la administración actual y las anteriores.

07:18 | El presidente adelanta que este fin de semana realizará una gira de trabajo por Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, para concluir el lunes con la mañanera en Querétaro, a donde acudirá en vez del 5 de febrero.

07:16 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).