El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 2 de marzo de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 2 de marzo de 2023

08:36| Sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, AMLO dijo que “ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar” y reiteró que en su Gobierno no se permite la violación a derechos humanos, por lo que la FGR realiza la investigación.

08:14| AMLO exhibió que el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, gana 166 mil 759 pesos netos de sueldo y lleva 15 años en el cargo.

08:10| El presidente sostuvo que la ley electoral que ha impugnado la opocisión no afecta en nada al funcionamiento del INE porque se pretenden hacer ahorros.

08:07| AMLO manifestó que se usó una tesis del ex ministro Eduardo Medina Mora para que el gobierno federal no pudiera congelar las cuentas de Genaro García Luna si no había una solicitud del extranjero, lo que representa una franca intromisión a la independencia y soberanía para aplicar la ley.

07:57| López Obrador mencionó que desde el Ejecutivo se va a insistir en que se limpie el Poder Judicial proponiendo quiénes podrían ser los ministros en la Corte.

07:48| López Obrador indicó que hay que respetar la independencia del Poder Judicial y confió en que se lleve a cabo una reforma. Recordó que durante 3 años consecutivos estando en el Banco de México, Agustín Carstens, los diputados aprobaron presupuesto por unanimidad y sin beneficiar a los mexicanos.

07:45| Sobre si se investigan contratos ilegales otorgados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, López Obrador señaló que se pedirá a Pablo Gómez para que ofrezca detalles la semana que viene.

07:40| Sobre si la FGR haría una investigación a Felipe Calderón, el presidente refirió que la Fiscalía está investigando, pero no tiene información que haya una denuncia especial contra el expresidente. “Hicimos un compromiso, se hizo una consulta, aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes, no fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje (…) No es mi fuerte la venganza”, apuntó.

07:35| AMLO resaltó las disminuciones en los precios de los combustibles como la gasolina Magna en un 7.7%; un 5.6%, en la Premium; 7.5% en el diesel y del gas LP, en un 13.3%.

07:31| El mandatario precisó que la deuda externa es la más baja de 2004 a la fecha, además de que hay un 15.1% más de reservas internacionales del Banco de México.

07:27| AMLO afirmó que en gobiernos anteriores el poder adquisitivo del salario mínimo se había depreciado en un 70% y dijo que en el actual ha mejorado para comprar productos de la canasta básica.

07:23| López Obrador adelantó que el 5 de abril habrá un trabajo entre mandatarios para buscar intercambios en exportación e importación de alimentos y bienes con el propósito de enfrentar la carestía.

07:21| El jefe del Ejecutivo dijo que se va a llevar un plan antinflacionario para el crecimiento e intercambio económico comercial con países de América Latina. “Hablé con Lula de Brasil, con Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan llamadas, Alberto se comprometió a hacerlo con el presidente de Chile y de Bolivia (…) yo lo haré con Xiomara Castro, de Honduras”.

07:18| López Obrador dio a conocer que la inflación es el reto para este gobierno, pues en enero de 2023 se encuentra en 7.91%.

07:16| En cuanto a inversión extranjera directa, el presidente resaltó que en 2022 la cifra ascendió a 35 mil 292 millones de dólares y en crecimiento económico el año 2022 reportó un 3.1%.

07:12| El envío de remesas, sostuvo el mandatario, alcanzaron los 58 mil 510 millones de dólares demás de que hubo un incremento del 12% con respecto a enero de 2022.

07:11| El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el incremento al salario promedio de los trabajadores asegurados con un promedio de 15 mil 913 pesos. Dijo que el peso se ha apreciado 10% frente al dólar.

07:01| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.