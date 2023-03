El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 20 de marzo de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 20 de marzo de 2023

09:10| El mandatario dijo que se va a esperar a que Genaro García Luna hable sobre su relación con Fox o Calderón y su relación con la DEA y otras agencias como la CIA y el FBI. “Ojalá y se sepa todo porque esto va a ayudar mucho a que no se vuelvan a repetir estos casos”, manifestó.

09:07| En la reunión con legisladores de EU, López Obrador dijo que planteó “de manera respetuosa” a que busquen la manera en que los jóvenes no abandonen el hogar en la adolescencia.

09:02| El presidente señaló que en Guanajuato se incrementó el consumo de drogas en jóvenes y trabajadores de maquilas y se enfrentan las bandas por la venta, lo que ha provocado que sea la entidad con más homicidios.

08:55| “Daban órdenes y conducían las operaciones de las fuerzas armadas de nuestro país. eso ya no se permite”, precisó. Acotó que no se tocó el tema del fentanilo, luego de que días antes se produjo una polémica. “Se les aclara que en México no se produce el fentanilo”, sostuvo AMLO.

08:52| El jefe del Ejecutivo señaló que ayer se reunió con 12 legisladores de EU para tocar temas como migración, cooperación para el desarrollo, seguridad y se llegaron acuerdos para trabajar de manera conjunta con respeto a las soberanías. Indicó que hay un marco de entendimiento en donde existe cooperación en seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los agentes de EU sin conocimiento del gobierno de México.

08:30| El mandatario agradeció a la gente que participó en la conmemoración de la Expropiación Petrolera. “Le agradezco su confianza y su apoyo, si no, no se podría avanzar, tendríamos que someternos a los intereses creados en el país y a las presiones en el extranjero”, dijo.

08:27| El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que se trabaja en la rehabilitación de los tramos ferroviarios Salina Cruz-Coatzacoalcos, Ixtepec-Ciudad Hidalgo y Coatzacoalcos-Palenque.

08:12| Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que se atienden a 951 mil 883 adultos mayores en cinco estados de país donde pasa el Tren Maya.

08:11| María Luisa Albores González, titular de Semarnat, presentó los avances ambientales en el sureste mexicano, la flora y fauna rescatadas y las áreas naturales protegidas como el proyecto de Wannha.

08:04| Diego Prieto, titular del INAH, indicó que se está construyendo el futuro sin descuidar el pasado mediante el salvamento arqueológico en el tramo 1 del Tren Maya, donde prácticamente ya está concluido al recuperar 2 mil 655 bienes inmuebles.

07:46| Javier May, director de Fonatur, resaltó los trabajos del tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega.

07:41| Sobre el precio de la canasta básica, el titular de Profeco reportó:

Zona Norte

HEB: $1,101.75

Bodega Aurrera: $886.40

Zona Centro-Norte

Central de Abasto $1,107.40

Soriana: $906.40

Zona Centro

Walmart: $1,028.85

Mega Soriana: $903.90

Zona Centro-Norte

Walmart: $1,023.30

Mega Soriana: $916.70

07:35| Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, dio a conocer los precios promedio de los combustibles de la semana:

Gasolina Regular: $21.82-$24.40

$21.82-$24.40 Gasolina Premium: $22.49-$26.65

$22.49-$26.65 Diésel: $23.13-$24.99

$23.13-$24.99 Gas LP Cilindro: $19.70/Kg

$19.70/Kg Gas LP Estacionario: $10.64/L

07:23| El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandon, destacó que gracias al programa de fertilizantes gratuitos se produce más y los programas del Bienestar “atacan de raíz el origen de la delincuencia”.

07:14| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.