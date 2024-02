El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 22 de febrero de 2024.

Los temas de la mañanera de AMLO 22 de febrero de 2024

08:37 | Cuestionado sobre la falla Plateros-Mixcoac, López Obrador aseguró que se está trabajando con Protección Civil al respecto. Descarta que el “Cartel Inmobiliario” esté relacionado con la atención que se le presta.

08:27 | El jefe del ejecutivo resalta los bajos consumos de sustancias prohibidas en México e insiste que, a diferencia de EU, “nuestra cultura no hace a nuestros jóvenes consumidores”.

08:14 | Destaca como “tercera buena noticia” en el día, los niveles de aprobación de su mandato; Guerrero, Sinaloa y Baja California conforman el top 3 con más del 84% de la aceptación.

08:11 | El INEGI también ofrece numeralia sobre la inflación, cita el presidente: “va para abajo, se pueden aumentar los salarios sin inflación”, insiste

08:10 | AMLO muestra cifras de crecimiento económico, “México es de los que más crece (3.2 en promedio anual) en el mundo, más que EU”

08:06 | López Obrador pide ser informado de esta nueva investigación hecha por el gobierno estadounidense y que se dará a conocer en The New York Times este jueves. “Esto no influye en la relación con Estados Unidos, pero vamos a seguir hablando del tema”, afirma.

07:53 | Exhibe el cuestionario que la corresponsal de The New York Times en México le hizo llegar y lo responde durante “La Mañanera”

07:42 | Admite que recibió la propuesta de entrevista por parte de un corresponsal de The New York Times, pero tacha de amenazante el cuestionario que refiere que “gente cercana a él y sus hijos recibieron dinero”.

07: 35 | Ofrece detalles sobre la más reciente entrevista concedida a la prensa independiente llevada a cabo por Inna Afinogenova. Recuerda el caso Assange y la importancia de realizar actos en pro de la libertad. “Deberían de traer la estatua de La Libertad a México, aquí si hay libertad”, bromea.

07:25 | El primer mandatario habla acerca de la transformación que se lleva a cabo en el país y de cómo ello propina que la población “esté respaldando al gobierno”.

07:21 | La funcionaria detalla que el pilar fundamental de esta reforma “es garantizar la democracia directa”, dice la secretaria de Gobernación. Señala la reducción a 30% para que las consultas sean vinculantes.

07:17 | Explica que la iniciativa plantea que magistrados y consejeros electorales sean electos por voto popular. Destaca también el planteamiento de eliminar a legisladores plurinominales.

07:13 | Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, expone la iniciativa de reforma electoral. Señala que la propuesta de AMLO es “cambiar el sistema electoral”.

07:12 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

