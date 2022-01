Revive la mañanera de AMLO, 24 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 24 de enero.

Los temas de la mañanera de AMLO 24 de enero de 2022

09:17| Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09.16 |“Estamos viviendo tiempos interesantes, no es sencillo pararse en esta tribuna y expresar en breve tiempo dirigir al sindicato petrolero, fundamental para el país”, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde.

09:15| José Luis Cabrera Raga agradeció al presidente la apertura inédita al sindicato petrolero. Indicó que viene de la “cuna petrolera” y dijo que comenzó a trabajar en Pemex a la edad de 17 años, con estudios en Derecho. Con 26 años de servicio, manifestó que Pemex son sus trabajadores para ayudar a la economía del país. “Sueño con defender el trabajo justo de los trabajadores”. Dijo que se enfocará en obtener visas para los trabajadores en la refinería Deer Park, mejorar incentivos, bonos y compensaciones.

09:08| Victoria Arredondo Lami dijo que es licenciada en Contaduría con 29 años de antigüedad en Pemex, hija de trabajador y de familia petrolera. Resaltó el papel de la mujer para ser secretaria general en el sindicato, donde defenderá al trabajador y sus derechos. Indicó que pretende resolver el mantenimiento de hospitales y clínicas, así como falta de insumos en oficinas y en la seguridad al trabajo por la falta de equipo.

09:04| Daniel Aranda Padilla, manifestó que hay mujeres valientes en el sindicato petrolero. Acotó que dentro del sindicato cero a la corrupción y rendición de cuentas. “Todo ha sido robo, saqueo, enriquecimiento” reclamó. Consideró que se han entregado casas mal hechas en Campeche. Recriminó que se cambiaran los estatutos en perjuicio de los trabajadores. “Apoyemos al hombre o mujer de quien saben va a hacer las cosas correctamente”, dijo.

08:57| Por su parte, María Cristina Alonso García ofreció un discurso en el que, sin mencionarlos por su nombre, fustigó contra quienes, mediante sus proyectos de trabajo en el sindicato, pretenden dar continuidad a los proyectos de Carlos Romero Deschamps. Apuntó que buscará reestructurar el contrato, hacer una reforma estatutaria, transparentar las prestaciones y reducir subcontrataciones.

08:50| Luis Ricardo Aldana Prieto dijo que ha recorrido 17 secciones sindicales y sus propuestas se basan en elevar la calidad de vida de los trabajadores, defender el contrato colectivo de trabajo, incrementar la productividad y un nuevo modelo de operación de la secretaría general. Refirió que es un trabajador de 40 años de servicio y conoce la problemática que tiene Pemex y los trabajadores.

08:48| El presidente se retiró de la mañanera y dejó a cargo a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, quien explicó que los 25 candidatos expondrán sus propuestas en la conferencia mañanera por orden alfabético y en cinco minutos durante la semana.

08:45| López Obrador agradeció a los técnicos de Pemex y apuntó que los ingresos del petróleo para conformar el presupuesto llegaron a ser del 40%. “Actualmente más de un billón de pesos se obtienen por la extracción y procesos vinculados al petróleo. Es una fuente de ingresos al sector público para financiar el desarrollo económico de México”, indicó.

08:38| En la mañanera, asistieron los candidatos y candidatas a dirigir el sindicato petrolero Luis Ricardo Aldana Prieto, María Cristina Alonso García, Daniel Aranda Padilla, Victoria Arredondo y José Luis Cabrera, donde expusieron en cinco minutos sus propuestas para hacerse cargo de dicho gremio.

08:30| Sobre las presuntas denuncias de acoso sexual de Félix Salgado Macedonio y Pedro Salmerón, el presidente dijo que deben de presentar denuncias, pues aseguró que no habrá represalias. “No hacer juicios sumarios, no a los linchamientos políticos a nadie, hay que presentar pruebas. Hay que pedir a las Fiscalías del Estado y Federal que informen”, refirió.

08:23| Sobre caso del cuerpo del bebé que fue hallado en un contenedor de basura en el penal de Puebla, dijo que “es fruto podrido de la descomposición social, pero tiene que ver con el pasado reciente, es lo que dejó la política neoliberal”.

08:16| López Obrador dijo que ya se lleva a cabo la investigación sobre el homicidio de la periodista. “No habrá impunidad en este tipo de crímenes”, sostuvo. Reveló que desde 2019 se le apoyó con el litigio laboral que tenía contra la empresa radiofónica del exgobernador Jaime Bonilla.

08:15| Sobre el homicidio en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado, el presidente envió condolencias a la familia y refirió que se mantuvo comunicación con ella, pues no era un asunto de amenazas. “Hay que ver el móvil si hay vinculación con la denuncia laboral y ver quiénes son los autores intelectuales y materiales (…) no dejar el asunto político”, declaró.

08:07| Indicó que se pretenden adelantar las becas y apoyos a adultos mayores, antes de la veda electoral en seis estados.

08:05| Sobre las críticas a los aumentos del agua en algunas colonias de la Ciudad de México, López Obrador dijo que Claudia Sheinbaum es “una defensora de la economía popular” y manifestó su deseo de que el Gas Bienestar se convierta en un programa nacional.

08:02| Dijo que ya terminada la obra, los ingenieros darán detalles sobre el Aeropuerto Felipe Ángeles. Adelantó que estará presente en la inauguración de la terminal aérea el próximo 21 de marzo.

07:55| Recalcó que se va a rescatar el Lago de Texcoco, ya que es un vaso regulador de las aguas en la Ciudad de México. Criticó la edificación del hangar para guardar el avión presidencial el cual costó mil millones de pesos y la ampliación para la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde “hubo derroche”.

07:51| Alertó que hay hundimientos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Tenemos que repararla porque cada vez se hunde más”. Resaltó que en tres años se dejara al aeropuerto Felipe Ángeles con tres kilómetros de pista y 4 mil hectáreas para hacer ampliaciones en los siguientes años. Sostuvo que se tuvo un ahorro de 125 mil millones de pesos para edificar esta terminal aérea.

07:45| López Obrador precisó que el Aeropuerto Felipe Ángeles se contempla ser inaugurado el próximo 21 de marzo. “Se está avanzado bien, es una gran obra de nivel mundial, en calidad, tiempo de construcción y costos, se va a demostrar con hechos que fue una muy buena decisión no edificar el aeropuerto en Texcoco”, acotó.

07:38| Sobre la regularización de los autos extranjeros en México, el presidente apuntó que ya se puede ir a regularizarlos en los estados. “Es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, el que no quiera hacerlo no se le va a forzar, prohibido prohibir”. Recordó que esos recursos se usarán para componer las calles.

07:32| Sobre el “testamento político”, aclaró que tiene la responsabilidad de prevenir cualquier circunstancia y en caso de su fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y no haya ingobernabilidad. Indicó que el testamento va a conocerse cuando deje de existir. “Los médicos me autorizaron, me siento bien de seguir llevando la transformación del pueblo y de México”, dijo.

07:30| Anunció que estará supervisando los tramos del Tren Maya en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

07:28| López Obrador agradeció a quien se preocupó por su estado de salud y el apoyo recibido, pues “salieron bien las cosas, estoy muy bien ya me dieron licencia para seguir trabajando con intensidad y consumar la transformación de la vida pública del país”. Confió en terminar el sexenio y entregar buenas cuentas.

07:12| Sheffield Padilla también mostró el Quién es quién en los precios de la canasta básica:

Región Centro:

Soriana Súper: 1025.10 pesos

Central de Abasto: 792.38 pesos

Región Centro Norte:

Soriana Hiper: 1007.65 pesos

Central de Abasto: 844.59 pesos

Región Norte:

Soriana Súper: 1040.80 pesos

Central de Abasto: 811.50 pesos

Región Sur Sureste:

Soriana Hiper: 995.60 pesos

Central de Abasto: 818.00 pesos

07:06| Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría General del Consumidor dio a conocer el Quién es quién en los precios de los combustibles:

Gasolina Regular : 19.99-22.74 pesos

: 19.99-22.74 pesos Gasolina Premiúm : 22.10-24.00 pesos

: 22.10-24.00 pesos Diésel : 21.82-23.81 pesos

: 21.82-23.81 pesos Gas LP Cilindro precio promedio: 22.82 pesos /Kg

precio promedio: 22.82 pesos /Kg Gas LP Estacionario precio promedio: 11.98 pesos /L

07:04| Andrés Manuel López Obrador apuntó que esta semana a partir de las 8:30 horas estarán los candidatos al sindicato de Pemex para exponer sus propuestas ante la presencia de Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo.

07:03| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.