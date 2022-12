Revive la mañanera de AMLO, 26 de diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 26 de diciembre de 2022.

10:36| Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

10:01| El presidente indicó que se procura que las vacunas no caduquen y sean utilizadas. “Se pudo vacunar en 5 meses a todos los adultos mayores con una dosis y mi agradecimiento permanente a doctores enfermeras, a todo personal de la salud”, expuso.

09:15| El presidente dio a conocer que el gobierno federal está a punto de comprar los terrenos de Uxmal por ser una zona arqueológica muy importante. “Se recuperaron 2 mil 400 hectáreas que se va a convertir en un parque natural que se va a llamar nuevo Uxmal“, enfatizó.

09:06| El jefe del Ejecutivo explicó que en la construcción del Tren Maya se han encontrado muchos vestigios y en el rescate trabajan cerca de 500 arqueólogos, además de que se han edificado miles de casas en la ruta del tren.

08:45| AMLO destacó que van más de un millón de vehículos regularizados y todavía no se decide si continúa este programa. Adelantó que el jueves 29 de diciembre se informará sobre los avances del programa de regularización de autos extranjeros.

08:43| David Aguilar Romero, coordinador general de Educación y Divulgación de Profeco, indicó que en el caso de los vuelos cancelados en México hubo 26 quejas.

08:33| Acotó que el caso de la ministra se resuelva en la UNAM y ayudaría mucho resolviendo en un sentido o en el otro. “Lo pueden hacer el rector puede convocar al comité, que busquen la forma, si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras”.

08:30| Sostuvo que el caso de la ministra es un asunto político y de poder. “Que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador porque no puedo liberarlo, de acuerdo a mis facultades puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados y este señor (Israel Vallarta) lleva 17 años sin sentencia no puedo hacer nada”, mencionó.

08:27| “(Yasmín) estuvo en el tribunal agrario y administrativo, que la UNAM resuelva, no se pude con una nota de Loret de Mola descontarla, podrá pasar en otros países, no creo que deba copiarse”. Indicó que la reforma judicial es el fondo y la ministra defiende esa postura, pues “es difícil llevarla a cabo y va a llevar tiempo”.

08:21| El presidente señaló que Esquivel Mossa defendió la postura eléctrica, junto con la ministra Loretta Ortiz Ahlf. “Al ministro más rico de todos, a ése quieren de presidente (…) Es muy bueno, hay que purificar la vida pública”, expresó AMLO.

08:19| Detalló que Esquivel Mossa dijo que ella hizo primero el trabajo y a ella la plagiaron y ahora pide que la UNAM haga una investigación y se llegue a fondo. “Yo lo veo bien que los especialistas de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen. Sostienen que es la candidata de nosotros, no tenemos candidatos, no nos corresponden elegir y somos respetuosos del Poder Judicial”, expuso.

08:18| El mandatario señaló que el próximo 2 de enero a las 12 horas se elige al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa es candidata y le sacaron que copió en su tesis. “Le llaman plagio, una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual y académico. Fue hace 40 años. Un grupo conservador descubrió que ella le había copiado a otro alumno que se había recibido antes que ella”, manifestó AMLO.

08:01| El presidente remarcó que la administración federal ayuda a los gobiernos estatales para que no falte dinero a la nómina, ni el aguinaldo en los trabajadores.

07:31| López Obrador manifestó que los periodistas que han pedido parar el hostigamiento en las mañaneras “formaron parte de un régimen que (…) se dedicó a saquear a México”.

07:29| El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber visto el documental “A plena luz: El caso Narvarte” y refirió que sí existe una denuncia sobre el caso le tiene confianza a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

