La mañanera de AMLO, 26 de septiembre de 2024

“No temo por nada”, dice AMLO en su mañanera tras declarar que aún no resuelve si tendrá o no seguridad por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aprovecha para pedir, una vez más, a la gente que ya no lo busque, porque se retirará de la vida pública y política. “Si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios, disfrazados de periodistas, para espiarme”.