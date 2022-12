Revive la mañanera de AMLO, 27 de diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 27 de diciembre de 2022.

Los temas de la mañanera de AMLO 27 de diciembre de 2022

09:40 | Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09:32 | Al reiterar que se garantizará el derecho constitucional a la salud, el presidente afirmó que no hay necesidad de regular los precios y cobros en el sector privado, refiriendo que en 330 hospitales públicos de 24 entidades ya no se cobra por los servicios.

09:22 | Luego de que Zoé Robledo resaltó que el IMSS busca “reparar” 30 años de desatención en los servicios de salud, AMLO aseguró que para final de 2023 México tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca, pues apuntó que, como en el país europeo, en el sistema mexicano ya no habrá corrupción, lo que llevará al Estado de bienestar.

09:11 | Agregó que será hasta que se tenga el siguiente plan de vacunación cuando se decida si se aplicará sólo la vacuna cubana o cuál será la que se compre, mientras que ya se utiliza el medicamento antiviral paxlovid contra el COVID en casos aptos, respecto a cuyo uso ya se capacita al personal de salud.

09:10 | A la vez de reiterar que sí se tienen suficientes vacunas contra la influenza, López Gatell respaldó la eficacia de la vacuna cubana, cuyos resultados fueron publicados en la revista The Lancet, a la vez que afirmó que es la prensa la que quiere desinformar a la población para desprestigiar al gobierno federal.

09:05 | Resaltó que las vacunas aplicadas en México todavía protegen a la población, a la vez que apuntó que sólo las vacunas de Pfizer y la cubana Abdala fueron probadas en grandes poblaciones y con comprobación de eficacia poblacional.

09:00 | López Gatell afirmó que el COVID ya estaría entrando en su fase estacional, por lo que cada vez habrá menos casos en verano y más en invierno, apuntando que las vacunas sólo perderían su protección por mutación del virus, mientras actualmente no se tienen datos sobre la duración de estos biológicos.

08:50 | AMLO apuntó que ya firmó el decreto de la ampliación de las vacaciones, por lo que entraría en vigor a partir del 1 de enero, por lo que afirmó que solo queda esperar a que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

08:45 | López Obrador afirmó que el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O está trabajando en la propuesta para vicecoordinador del Banco de México (Banxico), cuyo nombre dijo desconocer, y que será antes del 31 de enero cuando se envíe al Senado.

08:35 | Pese al apoyo estadounidense a Ucrania, AMLO afirmó que el tema de la guerra con Rusia no será tratado en la reunión con Biden, a la vez que México mantendrá su postura neutral. Agregó que “a nosotros nos interesa mantener la buena relación con el pueblo de Estados Unidos“, aunque recalcó que no dejará que les digan con quién tener relaciones y con quién no.

08:20 | Agregó que, por sus características, al ser transmitido por animales silvestres, no se puede erradicar la rabia; sin embargo, negó que haya alerta sanitaria en Oaxaca ni en Nayarit, donde puntualizó que también se tiene un caso por mordida de un gato semidoméstico, con un caso compatible con rabia.

08:18 | López Gatell confirmó que hay dos menores en estado grave por mordida de murciélago en Oaxaca, de las dos niñas y un niño, clínicamente compatibles con rabia, cuyos resultados se tendrán este martes. Agregó que ya se les está dando tratamiento para la rabia, que incluye la vacuna e inmunoglobulina.

08:15 | Aunque destacó que el sureste del país no presenta la violencia que en otras partes del país, AMLO apuntó que el Tren Maya será vigilado por helicópteros, así como en los trenes.

08:10 | El presidente destacó que la Guardia Nacional Forestal ya cuenta con cuarteles en Campeche, con la tarea de combatir la tala clandestina en la entidad.

08:00 | López Obrador reiteró que tratará el tema de la migración durante su reunión con el presidente Joe Biden en enero, a la par que recalcó que se deben atender las causas de la migración, a través de programas de desarrollo en países centroamericanos. Agregó que, durante su estancia en el país, los migrantes son atendidos con albergue, comida, atención médica y protección.

07:50 | Tras la publicación de la farmacopea de la herbolaria mexicana, por parte de Cofepris, López Gatell resaltó avances sobre la medicina tradicional, aunque alertó sobre el peligro del oportunismo comercial con la práctica de esta medicina en el país.

07:45 | Jorge Alcocer afirmó que, tras la reforma en la Ley de Salud de la CDMX, la ozonoterapia podría ser de ayuda, aunque recomendó informarse para evitar caer en los excesos y la falta de resultados.

07:40 | El presidente López Obrador pidió al titular del INM, Francisco Garduño, revisar el caso del chamán peruano Lauro Hinostroza, detenido por traer varias boetellas con ayahuasca para un evento de medicina tradicional en el país. “Vamos a buscar que se libere”, agregó.

07:31 | A la vez, anunció la extensión de la convocatoria para médicos generales y personal de enfermería, que ahora tendrá contrataciones para Colima, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.

07:25 | El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó los avances en la implementación del programa IMSS-Bienestar, entre los que apuntó la inversión por 2 mil 653 mdp en rehabilitación y mantenimiento; 2 mil 080 mdp en adquisición de equipamiento médico; contratación de 3 mil 047 médicos especialistas; además de un abasto general de medicamentos con promedio de 91%, y el cierre de 182 cajas donde los hospitales cobraban a los no derechohabientes.

07:20 | Además de afirmar que se tienen las vacunas necesarias, López Gatell apuntó que las autoridades de salud a nivel mundial recomienan enfocar la vacunación contra influenza en grupos prioritarios, como se está haciendo este año, a la vez que señaló que esta temporada se registran más contagios que en las anteriores, lo que, apuntó, se debe al confinamiento y las medidas contra el COVID.

07:16 | Asimismo, al destacar que el aumento de contagios sigue siendo más lento que los picos anteriores, el subsecretario resaltó que las defunciones se mantienen con números bajos, con 2 fallecimientos diarios en promedio.

07:14 | El subsecretario Hugo López Gatell reiteró que no es inusual el alza de casos de COVID-19, que apuntó ya suman 8 semanas de incrementos, con 2 mil 905 casos nuevos diarios en promedio durante la semana del 18 al 24 de diciembre, así como un 7% de ocupación de camas generales y 2% en camas con ventilador.

07:11 | Al destacar que se acerca el fin de año, el secretario de Salud, Jorge Alcocer se dijo esperanzado y animado por que en 2023 se consolide la estrategia de salud en México.

07:10 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).