Revive la mañanera de AMLO, 27 de octubre de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 27 de octubre de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 27 de octubre de 2023

10:10 | Finaliza la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09:50 | A la vez que consideró necesaria una disculpa pública por parte de la Monarquía española por la conquista, así como, dijo, ha hecho su administración con pueblos indígenas y la comunidad china, AMLO consideró que el gobierno de España debería respetar la autonomía de sus comunidades y países y que su pertenencia debería someterse a consulta pública, como en el caso de la independencia de Cataluña.

09:45 | Asimismo, AMLO aseguró que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sí se encuentra en la entidad atendiendo la emergencia, a la vez que dijo que ella estuvo presente en la reunión que llevó a cabo el miércoles durante su visita a Acapulco.

09:40 | En otro tema, López Obrador refirió que seguirá la basificación del personal médico en todo el país, pues resaltó que la mayoría llevaban décadas como eventuales, a la vez que apuntó que la meta es basificar a todos los trabajadores, sobre todo a los médicos, así como se está haciendo con los maestros.

09:36 | A la vez que aseguró que se mantiene el perifoneo para informar a la población, afirmó que regresará a la ciudad costera si ve que se rezaga la ayuda en la zona o se da alguna situación que lo amerite.

09:34 | Además, refirió que ya operan en Acapulco las cocinas comunitarias del Ejército, a la vez que refirió que se está limitando el movimiento en la ciudad para evitar incidentes, pues las brigadas continúan con el restablecimiento del suministro eléctrico, para lo que hay que levantar los postes caídos.

09:30 | Por otra parte, reiteró que la fiscalía investiga las defunciones y casos de desapariciones en Guerrero a causa del huracán, añadiendo que se mantendrá la cifra hasta que la institución emita la definitiva, pues resaltó que las autoridades tienen un número menor al que se ha dado a conocer en algunos medios.

09:00 | Al reiterar que no se escatimarán los recursos para el apoyo a los damnificados, el presidente refirió que se priorizará que la población cuente con alimentos, a la vez que justificó el despliegue de las Fuerzas Armadas apuntando que la Segob no cuenta con la estructura logística para atender un hecho así, recalcando que se encargarán de lo básico en torno a la crisis.

08:50 | Ante las versiones de empresarios sobre que sabían sobre la aproximación del huracán Otis, AMLO refiere que sí se estuvo notificando sobre el fenómeno meteorológico, aunque agregó que no se esperaba que fuera tan rápido, pues se esperaba su entrada hasta las 4-6 de la mañana.

08:14 | Sin embargo, López Obrador refirió que todavía no se puede estimar una cifra respecto a lo que se destinará a la reconstrucción de Acapulco, aunque sí resaltó que continuará el apoyo de su administración hacia los damnificados del huracán Otis hasta que “se restablezca, hasta que se regrese a la normalidad en Acapulco”.

08:05 | Mientras afirmó que se debe privilegiar la integridad física de la población, pues “lo material se recupera”, en cuanto a los saqueos y rapiña que se han registrado en Acapulco, AMLO acotó que decidió ir por vía terrestre el miércoles a la zona porque estaba completamente cerrado el espacio aéreo, por lo que no podía sobrevolar en helicóptero. Detalla cómo un poblador lo ayudó con elementos del Gabinete a trasladarse a bordo de su camioneta luego de que se atascó el jeep en que viajaba.

07:53 | Además, hizo eco del llamado de Luis Cresencio Sandoval pidiendo no llevar a Acapulco la ayuda que se recaude, sino que ésta se entregue a las Fuerzas Armadas, pues acotó que, aunque la autopista ya está abierta, todavía no puede recibir transportes pesados, además de buscar no saturar la vialidad.

07:47 | Indicó que este viernes a las 17:00 horas se reunirán en la CDMX funcionarios de la Secretaría de Hacienda, SAT, CNBV y Banco de México, entre otras, con empresarios de Acapulco para acordar el plan para la reconstrucción en Acapulco, a la vez que resaltó que pedirán a aseguradoras que no atrasen los pagos de las pólizas, a la vez que afirmó que gestionarán créditos a bajo costo para los empresarios que no cuenten con seguro, a la vez que asegurarán la disponibilidad de insumos para la construcción. Afirmó que él no estará en la reunión porque realizará una gira de trabajo por el Edoméx.

07:42 | Por otro lado, López Obrador informó que ya llegaron a Acapulco mil servidores públicos para levantar casa por casa el censo de damnificados por el huracán Otis. Agregó que los apoyos se entregarán de manera directa, y que serán en reconstrucción y recuperación de aparatos electrodomésticos y colchones. Dijo que ya tienen 10 mil paquetes de electrodomésticos, aunque se adquirirán los necesarios para cubrir a los afectados, pidiendo no aprovecharse de la situación.

07:38 | El titular de Marina, Rafaerl Ojeda, detalla la división territorial implementada en Guerrero para la atención de la emergencia. Agrega que a las 6:00 horas salió de CDMX un vuelo de la Semar con personal y equipo del AICM para la implementación de los puentes aéreos, mientras que a las 7:00 horas partió a Acapulco el primer vuelo civil, de Aeroméxico, para evacuación de turistas y pobladores, mientras que a las 8:00 y 8:40 horas saldrán aviones de Volaris y Viva Aerobus.

07:35 | Asimismo, apuntó que se mantiene el saldo de 27 muertos y cuatro desaparecidos, toda vez que continúan las labores de búsqueda de lo militares de quienes se desconoce el paradero, a la vez que la fiscalía estatal ya investiga el caso.

07:33 | Apuntó que, aunque todavía se hacen algunos trabajos, ya se restableció por completo la circulación en la Autopista del Sol, a la vez que pidió a la población no acercarse a la zona para no entorpecer las labores de las Fuerzas Armadas y servicios de emergencia. Afirmó que los víveres se juntarán en Chilpancingo, por lo que reiteró su llamado a no llevar ayuda a Acapulco, pues todavía no están totalmente liberadas las vialidades en la ciudad, mientras que la CFE y Conagua continúan restableciendo el suministro de electricidad y agua.

07:32 | En este sentido, el titular de Sedena destacó que hay 13 mil 700 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en Acapulco, así como otros 300 en Chilpancingo, donde se acopian insumos para los damnificados.

07:28 | Agregó que hasta el momento se han distribuido en la zona afectada 7 mil 500 despensas y 7 mil litros de agua, mientras que este viernes se enviarán 40 toneladas de víveres. Resalta la implementación de un cerco de seguridad para privilegiar la entrada a Acapulco de los servicios de emergencia y personal para el restablecimiento de servicios.

07:26 | El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informa vía telefónica sobre el establecimiento de un puente aéreo entre Acapulco y la CDMX tras el huracán Otis. Agregó que en éste habrá vuelos de líneas comerciales para la evacuación de turistas y pobladores, a la vez del envío de personal médico a la zona. Habrá otro puente aéreo con una base militar en Guerrero para el envío de víveres, además de la evacuación de civiles a CDMX.

07:24 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).